„Он сказал, чтобы я не говорил с ним на эстонском“: курьер-иностранец Bolt Food рассказал о случае с русскоязычным клиентом

„Такой закон был бы неверным решением“

Марсель из Марокко закончил магистратуру в эстонском университете, теперь работает здесь в одном из банков. При этом в свободное время подрабатывает курьером в Bolt. По его словам, с эстонскими клиентами у него никогда не было проблем.

„Я немного знаю эстонский на уровне A2, но я не думаю, что для работы он вообще нужен. Рестораны и места доставки довольно просто найти, а также чат приложения может автоматически переводить диалог, если вам это нужно. Хотя однажды возникла проблема с одним парнем, потому что я говорил с ним по-эстонски, а не по-русски. Я доставил заказ в Каламая, сказал вышедшему парню „tere“, смотрю на него. Он сказал мне что-то на русском. Я не понял и перешел на английский. Тогда парень сказал, чтобы я не говорил с ним на эстонском, а использовал русский. Это было очень странно, но в итоге все закончилось хорошо, и я ушел“.

Марсель подчеркивает, что ему не обязательно владеть государственным языком, так как на его основной работе все пользуются английским. Он учит эстонский только потому, что его девушка - эстонка. При этом молодой человек не понимает, зачем заставлять кого-то учить язык на законодательном уровне.

„Не вижу вреда в изучении эстонского языка, но заставлять людей это делать было бы несколько странно. Можно было бы сделать одну ставку для людей, которые знают эстонский язык, и другую - для тех, которые его не знают. Или придумать какой-то другой способ стимулировать людей учить эстонский язык, а не наоборот, запрещать“.