Министерство: учитель должен иметь степень магистра, но если у школы нет вариантов, допускается отсутствие высшего образования

„Квалификационные требования к учителю основной школы и гимназии - это наличие степени магистра или эквивалентной квалификации и педагогических компетенций, а также владение эстонским языком в соответствии с требованиями Закона о языке и правовых актов, действующих на основании Закона о языке“, - отметили представители министерства. Несколько иные требования (в них не включено требование магистерской степени) предъявляются к учителю предмета по выбору. Но эстонским языком на уровне С1 должен владеть и он.

Как пояснили в министерстве, если у кандидата на должность учителя нет высшего образования (например, есть оконченное среднее), то ему в первую очередь необходимо пройти обучение по программе педагогического бакалавриата. „Однако в случае, когда по результатам конкурса на вакансию учителя в конкретной школе нет ни одного подходящего кандидата с образованием, соответствующим квалификационным требованиям, то руководитель школы может заключить срочный трудовой договор длительностью не более года с лицом, имеющим педагогические компетенции и как минимум среднее образование“.

Также срочный трудовой договор длительностью до года оформляется с учителями без необходимого образования, которые уже проходят обучение, на срок до окончания учебы и получения требуемой квалификации, после чего заключается бессрочный трудовой договор.

„Каждая ситуация рассматривается и будет в будущем рассматриваться в индивидуальном порядке. Однако, согласно новым поправкам, с учителем нельзя будет заключить даже срочный договор в случае, если он(а) не владеет эстонским языком“, - предупредили представители министерства.