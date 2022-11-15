В Таллинне изменятся требования по уборке снега. Теперь осадки не парализуют город, как в прошлом году?

Главное изменение - цикл обслуживания дорог будет составлять не 8 часов, а 4 часа. „Это значит, что во время снегопада подрядчик должен убирать снег каждые 4 часа, а не 8, как это было раньше“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.

Велодорожки тоже будут чистить, но все по-разному. С полос, которые находятся на проезжей части, снег будут вывозить в течение 24 часов. Велодорожки, которые отделены от проезжей части - как и пешеходные зоны, в течение 4-8 часов (например, на Рейди теэ). Некоторые столбики, отделяющие велосипедистов от автомобилистов, придется снять - иначе не проедет техника. На широких велополосах (например, на Нарва мнт) - огражение останется. „В Финляндии люди пользуются велосипедом и зимой, мы верим, что и в Таллинне все больше людей будут передвигаться на велосипеде. Но наш первый приоритет - пешеходные дорожки“, - уточнил Владимир Свет.

Вдобавок, будет создана электронная система надзора над техникой подрядчиков. На специальной карте будет показываться, где техника начала уборку, сколько крошки или соли использовали уборщики. При этом система будет доступна не всем. Город еше не решил, делать ли ее открытой для горожан.

Эти изменения вступят в силу первого декабря. Однако снег синоптики обещают уже в ближайший четверг, 17 ноября. Свет обещает, что техника готова, подрядчики и квартирные товарищества предупреждены, гранитной крошки закупили достаточно. Если вы увидите неубранные дороги - звоните в муниципальную полицию по номеру 14410.

Эти изменения, естественно, приведут к увеличению трат на облуживание города зимой. По контракту за 2015 год город платил 15 миллионов за уборку и вывоз снега. Теперь - 25 миллионов евро. Вместе с уборкой парков, тротуаров и дорог - 29 миллионов.

„Удорожание договора связано не только с новыми требованиями. Новые требования составляют 10-20% от удорожания. Старые договоры были подписаны семь лет назад, цены изменились, изменились требования по энергоклассу техники“, - уточняет Свет.

По его словам, поменялись и представления городских чиновников о том, что важно для горожан. „Мы больше стали обращать внимание на то, как человек передвигается зимой пешком, на общественном транспорте - от остановки до дома. Люди сами хотят, чтобы у них зимой было больше возможности ходить пешком. А в ситуации, когда выпадает много снега, старые требования не позволяли обеспечить комфортные условия“, - добавил центрист.