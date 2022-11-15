Экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов будет баллотироваться в Рийгикогу по спискам Центристской партии

„Я провел основательные консультации с первыми номерами списка центристов и твердо убежден, что их очень волнует жизнь и проблемы людей в Ида-Вирумаа и у них есть желание проводить изменения. Действия нынешней коалиции в последнее время, к сожалению, привели к усилению раскола в обществе, и я не вижу, чтобы правительство особо интересовал регион и его жители с их проблемами“, - сказал Евграфов.

По словам Евграфова, сокращение численности населения Ида-Вирумаа может сказаться на количестве полученных мандатов. „На избранных депутатов ляжет большая, чем раньше ответственность за развитие региона. Также будет необходимо убедить других депутатов парламента в том, что Ида-Вирумаа крайне важен с точки зрения энергетической безопасности. И если мы не хотим допустить социально-экономической катастрофы, то должны обеспечить его жителям региона и их семьям чувство уверенности в завтрашнем дне“, - сказал Евграфов.

Первым номером списка Центристской партии на выборах в парламент в Ида-Вирумаа будет депутат парламента и бывший сумоист Кайдо Хёвельсон (Баруто), вторым номером – депутат Европарламента Яна Тоом.

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