Семье гражданина Эстонии отказали в виде на жительство: „Русский? Значит, до свидания“(8)
С неприятной ситуацией столкнулся гражданин Эстонии, живущий вместе со своей семьей в России. Сейчас мужчина решил переехать с женой и двумя детьми на родину, но из-за российского гражданства родных это оказалось практически невозможно. Подробности — в материале RusDelfi.
Константин — гражданин Эстонии. Жена и дети у мужчины — граждане Российской Федерации.
„Мы в браке пять лет, все официально. На протяжении долгого времени живем в России, здесь родились и наши дети“, — рассказывает Константин и добавляет, что в Эстонии у них даже есть личные коды.
Сейчас мужчина вместе с семьей решил переехать назад, на свою родину. В московском консульстве документы на подачу получения вида на жительства для жены и детей Константина приняли неохотно.
„В конце октября пришел отказ, — рассказывает эстонец. — Правда, я забрал документы только на прошлой неделе. На подачу апелляции сроки истекли, так как тридцать дней прошло“.
Решения об отказе в выдаче ВНЖ для своей семьи Константин не ожидал.
„Юристы Яны Тоом сказали, что мне надо ехать жить в Эстонию, а жене с детьми оставаться в России и подавать на ВНЖ в посольстве опять, на воссоединении семьи. Но это не вариант, — огорчен Константин. — Я не могу бросить жену в декрете с маленькими детьми. У меня в Эстонии живут родители и брат, то есть их бабушка, дедушка и дядя. Это тоже никого не интересует“.
Мужчина огорчен, ведь власти Эстонии предлагают оставить семью и детей в России, а самому прожить полгода, чтобы считаться резидентом, и только после этого подаваться на вид на жительство.
„Больше чем уверен, если бы я был этническим эстонцем и меня звали какой-нибудь Андрес, нам бы дали визы без проблем, да еще в ускоренном порядке. А так как я русский, их не волнует, гражданин я Эстонии или не граждан. Русский? Значит, до свидания“.
Константин с семьей — не единственные, кто попал в такую ситуацию. В Департаменте полиции и погранохраны прокомментировали, что ходатайствовать о виде на жительство в данном случае можно только на территории Эстонии. Но из-за санкций визы гражданам РФ сейчас не выдают. За границей можно ходатайствовать о карте вида на жительство в порядке исключения. В данной ситуации основания для исключений нет.
Комментарий юриста Софьи Певзнер:
Вид на жительство подразумевает, что семья действительно планирует переехать в Эстонию и доказала свои намерения департаменту. К сожалению, основной ошибкой ходатайствующих является факт того, что предоставляется минимум данных, точнее только то, что указано на сайте департамента ППА. Однако, надо понимать, что для подачи документов на ВНЖ, в особенности для граждан РФ, действуют повышенные требования, когда ходатайствующий обязан подкрепить свои намерения о переезде в Эстонию соответствующими документами. Если мы рассмотрим именно данный кейс, то это могут быть, например, договоренности с школами, куда пойдут учиться дети, договор аренды квартиры, данные нового места работы супруга, подтверждение дохода на территории Эстонии, мотивационные письма и так далее.
Сложно дать полную оценку ситуации, на основании чего был произведен отказ, так как любой отказ всегда мотивируется. Исходя из этого, для того, чтобы заходить на новый круг ходатайства, следует проанализировать, как ответили ходатаи на возможные вопросы департамента, какие доказательства представили и т.д. Возможно, заход на новую подачу в данный момент неоправдан, и стоит рассмотреть ходатайство о получении визы D для воссоединения с семьей. И когда уже будут получены визы и на основании визы выполнены требования департамента (а семья реально переедет жить в Эстонию), можно будет подавать еще раз заявление на получение соответствующего ВНЖ.
Обратите внимание, что и при подаче ходатайства на визу D потребуется подробно доказать цель переезда, а также изложить все возможные обстоятельства. В обратном случае существует большая вероятность получить отказ и на ходатайство по визе.