Семье гражданина Эстонии отказали в виде на жительство: „Русский? Значит, до свидания“

Константин — гражданин Эстонии. Жена и дети у мужчины — граждане Российской Федерации.

„Мы в браке пять лет, все официально. На протяжении долгого времени живем в России, здесь родились и наши дети“, — рассказывает Константин и добавляет, что в Эстонии у них даже есть личные коды.

Сейчас мужчина вместе с семьей решил переехать назад, на свою родину. В московском консульстве документы на подачу получения вида на жительства для жены и детей Константина приняли неохотно.

„В конце октября пришел отказ, — рассказывает эстонец. — Правда, я забрал документы только на прошлой неделе. На подачу апелляции сроки истекли, так как тридцать дней прошло“.

Решения об отказе в выдаче ВНЖ для своей семьи Константин не ожидал.

„Юристы Яны Тоом сказали, что мне надо ехать жить в Эстонию, а жене с детьми оставаться в России и подавать на ВНЖ в посольстве опять, на воссоединении семьи. Но это не вариант, — огорчен Константин. — Я не могу бросить жену в декрете с маленькими детьми. У меня в Эстонии живут родители и брат, то есть их бабушка, дедушка и дядя. Это тоже никого не интересует“.

Мужчина огорчен, ведь власти Эстонии предлагают оставить семью и детей в России, а самому прожить полгода, чтобы считаться резидентом, и только после этого подаваться на вид на жительство.

„Больше чем уверен, если бы я был этническим эстонцем и меня звали какой-нибудь Андрес, нам бы дали визы без проблем, да еще в ускоренном порядке. А так как я русский, их не волнует, гражданин я Эстонии или не граждан. Русский? Значит, до свидания“.

Константин с семьей — не единственные, кто попал в такую ситуацию. В Департаменте полиции и погранохраны прокомментировали, что ходатайствовать о виде на жительство в данном случае можно только на территории Эстонии. Но из-за санкций визы гражданам РФ сейчас не выдают. За границей можно ходатайствовать о карте вида на жительство в порядке исключения. В данной ситуации основания для исключений нет.

Комментарий юриста Софьи Певзнер: