Коалиция достигла нового соглашения по законопроекту о семейных пособиях

По словам председателя Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, коалиционные партии достигли нового соглашения по законопроекту о семейных пособиях. Согласно договоренности, пособие для многодетной семьи будет выплачиваться до достижения третьим ребенком 19 лет, после чего сумма будет постепенно уменьшаться, как было согласовано ранее. Кроме того, пособие для многодетной семьи с января вырастет до 650 евро, если в семье трое и более детей, и до 850 евро, если в семье не менее семи детей.

По словам Сеэдера, новое соглашение близко к первоначальному предложению Isamaa, которое партия выдвинула весной. „В проекте, инициированном четырьмя партиями весной, предусмотрено, что пособие для многодетной семьи будет выплачиваться семье до достижения третьим ребенком 19 лет, после чего уменьшится на 1/3. Во время коалиционных переговоров Партия реформ хотела поднять возрастной предел до 24 лет и одновременно уменьшить размер пособия. Согласно новому достигнутому соглашению, предел составляет 19 лет, а само пособие для многодетной семьи увеличится на 50 евро по сравнению с согласованной в коалиционном договоре цифрой. Соответствующие изменения будут внесены и в законопроект, инициированный правительством и находящийся сейчас на рассмотрении в Рийгикогу“, — сказал Сеэдер.

Он подчеркнул, что соглашение не меняет важнейших аспектов поддержки многодетных семей. „Поэтапное уменьшение пособия для многодетной семьи и его индексация с 2024 года остаются. Эти возможности укрепят чувство уверенности семей и поддержат многодетность, что в свою очередь приведет к более высокой рождаемости и устойчивости нашей нации“.

Сеэдер отметил, что новое соглашение исключает ситуацию, в которой некоторые семьи с тремя детьми получали бы пособие на пять лет дольше по сравнению с семьями с тремя детьми, где старшему ребенку в этом году исполнилось 19 лет. Новая договоренность гарантирует, что такого неравного обращения не будет“.