ФОТО | В Ида-Вирумаа выпал снег

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Агентство окружающей среды.

„Небольшой частичный циклон, который движется от Эстонии в сторону юго-востока и юга, принес сегодня утром (15.11.2022) в Ида-Вирумаа мокрый снег и снег“, - сообщает агентство и публикует фотографию, сделанную в Синимяэ.

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается облачная погода. Пройдет дождь, в Восточной Эстонии также мокрый снег. Вечером вероятность дождей уменьшится. Ветер в первой половине дня на западе страны северный, на востоке — южный, днем везде северо-восточный 5-12, на побережье порывами 17 м/с. Температура воздуха 2..8°С.