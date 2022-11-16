Министерство образования не занимается поиском и обучением учителей из Украины(11)
Поиск украинских учителей и их интеграция в нашу систему — дело каждой отдельной школы и местного самоуправления, пишет Eesti Päevaleht.
В перегруженных школах учится большое количество украинских беженцев, руководители этих школ ждут помощи государства в (быстром) обучении учителей из Украины, чтобы они могли начать работать в школах и тем самым снизить нагрузку на эстонских учителей, которая увеличилась из-за необходимости обучать детей из Украины. В настоящее время вся эта работа, т.е. обучение новых сотрудников, ложится на плечу уже имеющихся учителей, которым для этого приходится работать сверхурочно.
Мы попросили Министерство образования и науки пояснить, что министерство сделало для того, чтобы найти среди беженцев учителей и организовать для них экспресс-обучение.