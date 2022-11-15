Таксисты и курьеры должны хорошо знать эстонский, в магазинах сильно ограничат иноязычную рекламу. Государство подготовило новые поправки к закону

Разработанные министерством поправки ограничивают объем аудиорекламы на иностранном языке в торговых предприятиях и предприятиях сферы обслуживания 20 процентами от общего объема аудиорекламы, т. е. не менее 80% аудиорекламы должно быть на эстонском языке, пишет RusERR.

Кроме того, вводится требование о владении эстонским языком для лиц, работающих через интернет-платформы (такие какие курьеры и водители такси). В Законе об общественном транспорте планируется предусмотреть, чтобы перед выдачей карты обслуживания водитель такси подтверждал знание эстонского языка и представлял соответствующий документ. Получившие карту обслуживания до вступления поправок в силу также должны будут предъявить документ, подтверждающий знание эстонского языка как минимум на уровне B1.

Доменные имена сайтов государственных учреждений и самоуправлений в дальнейшем должны быть только эстоноязычными, а в адресах электронной почты их сотрудников можно будет использовать только эстонские слова и сокращения.

Также в проекте поправок уточняются сферы, в которых нарушение письменной языковой нормы может наказываться штрафом.