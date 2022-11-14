Миллиардер Джефф Безос пообещал отдать большую часть своего состояния на благотворительность

Бизнесмен рассказал, что пришел к выводу, что благотворительность — сложная сфера, в которой существует риск совершить неэффективные действия. По его словам, сейчас он вместе со своей партнершей, телеведущей Лорен Санчес работает над созданием условий для того, чтобы „отдать эти деньги“.

Безос не уточнил, какую именно часть средств и на какие проекты собирается пожертвовать. „Сложность в том, чтобы понять, как это сделать“, — сказал он.

Состояние Джеффа Безоса сейчас оценивается в 124 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших людей по версии Bloomberg он занимает четвертое место.

Как пишет CNN, ранее Джеффа Безоса критиковали за то, что он не присоединился к инициативе инвестора Уоррена Баффета и основателя Microsoft Билла Гейтса „Клятва дарения“, в рамках которой богатые люди обязуются направить большую часть своего состояния на благотворительность.

В 2020 году Безос пообещал в течение 10 лет отдать 10 миллиардов долларов своему фонду Bezos Earth Fund на борьбу с изменением климата.