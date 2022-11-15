Может, ваш автомобиль тоже чем-то примечателен? Volkswagen запустил кампанию по поиску самого необычного автомобиля этой марки в Эстонии

„Мы объявили специальную кампанию по поиску автомобилей в связи с 85-летием Volkswagen. Мы знали, что, поскольку Volkswagen является самой популярной маркой в ​​Эстонии, где наших машин зарегистрировано более 116 000, среди них обязательно должны быть настоящие жемчужины. И мы нашли несколько именно таких, – рассказал менеджер по продажам Volkswagen Кристьян Салак. – Нам сообщали о превосходно тюнингованных машинах, просто раритетных Volkswagen и так далее, но блестящий металл – не всегда самое главное. Поэтому нас очень радуют истории об обычных Volkswagen, которые стали особенными благодаря приключениям владельца и красочной истории“.

В качестве примера Салак рассказал о Golf II, раскрашенном, как корова, в черно-белые пятна, который, помимо превосходного оформления, отличает еще и путь, пройденный машиной вместе с юным владельцем. После долгой реставрации машина участвовала в ралли, выступала в качестве творческого проекта на окончание школы, пока не попала в руки воров, которые умудрились перевернуть автомобиль. Однако это не остановило прилежного хозяина – машина снова приведена в порядок.

Довольно много участвовавших в кампании машин были переделаны в автобусы для путешествий или в традиционные автобусы хиппи. Кроме того, есть также интересные уникумы и раритеты, из которых по дорогам Эстонии передвигается лишь один экземпляр. Есть также, например, ярко-оранжевый автобус Volkswagen Transporter 1979 года, который был отреставрирован и теперь работает на благо спасателей-добровольцев из Орава, переделанный в коммерческий автомобиль Volkswagen Polo, похожий на Monster Truck, или даже детские кровати и модели, сделанные в виде микроавтобусов Volkswagen.

„Со всеми необычными машинами, о которых нам сообщили, можно ознакомиться на сайте volkswagenbaltic.eu», - добавил Салак.