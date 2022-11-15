Вадим Белобровцев украинке Оксане Пузиковой: русский используется в обучении, но важен не язык, а знания

- По законам, как только ты получаешь статус беженца, то приобретаешь не только все права, но и все обязанности, которые есть у местного населения, - констатирует Белобровцев, отвечая на вопрос, не слишком ли большая нагрузка выпадает на детей, которые совмещают учебу в Эстонии с украинской „дистанционкой“. - Одна из обязанностей - ходить в школу. Поэтому ребенок должен в нашу школу ходить в обязательном порядке, и здесь исключения делать невозможно. В то же время, если ребенок учится дистанционно по украинской программе, то этот выбор делают он и его родители. Мы со своей стороны можем сказать, что тот набор знаний, который мы предлагаем, такой же, как у местных детей. Этого должно хватать. Но я прекрасно понимаю и позицию родителей, у нас действительно немного разные школьные системы.

Оксана задала вопрос о том, будут ли Эстония и Украина взаимно признавать образование, полученное в другой стране. Тогда ребенок мог бы ходить, скажем, в четвертый класс в Эстонии, а затем вернуться в Украину и сразу пойти в пятый.

- Будут, это соглашение уже существует, - признается вице-мэр. - Об этом шла речь на встрече министров образования двух стран. Здесь не должно быть никаких проблем.

- Русский язык используется там, где он необходим, не будем лукавить, - объясняет Белобровцев, разбирая языковой вопрос. - Но главное - это не язык обучения, это знания. И чтобы донести знания, нужно это делать на знакомом для детей языке. Но вместе с тем нужно также обучать детей эстонскому, потому что никто не знает, на сколько они тут остаются. Мы все мечтаем, чтобы люди как можно скорее вернулись домой, не боясь бомбежек и войны. Но предсказать это невозможно.

- Есть ли программы на год, на пять лет?

- Эти программы текущие. У нас нет цели - выучим эстонский за три года. Задача - как можно быстрее обучить человека бытовому языку. И дальше уже учить более углубленно.

Также вице-мэр Таллинна рассказал, как украинские учителя осваивают эстонский язык.