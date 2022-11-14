ТРИ СОВЕТА | Как экономить сотни евро во время езды на автомобиле

1. Используйте экономичный и внимательный стиль езды

Средний расход топлива определяет прежде всего сидящий за рулем человек, в связи с чем уроки по экономичной езде сегодня уже стали обязательной частью программ автошкол. „Одним из самых важных подходов, который следует попрактиковать и использовать, является плавный старт с места и торможение“, – рассказал руководитель отдела транспортных ущербов ERGO Райдо Орулайд.

Каждое ускорение требует больших оборотов двигателя, что приводит к увеличению расхода топлива. „Нередко водитель резко стартует из-за невнимательности или занятия посторонними вещами за рулем, в результате чего он не замечает вовремя зеленого света светофора и вынужден очень быстро начать движение“, – объяснил Орулайд. Экономный стиль езды подразумевает и соблюдение подходящей дистанции. „Благодаря этому вам не надо будет резко тормозить и после этого резко ускоряться. Кроме того, при приближении к перекрестку с красным светом рекомендуется тормозить медленно, а в случае ручной коробки передач можно и вовсе тормозить с помощью двигателя, сводя расход топлива к нулю“.

2. Содержите машину в порядке

Для того, чтобы транспортное средство работало лучше и расходовало меньше топлива, необходимо регулярно заботиться о его техническом состоянии. Важно своевременно менять воздушный фильтр, свечи зажигания и моторное масло. Кроме того, на расход топлива влияет слишком низкое или слишком высокое давление в шинах. Не стоит оставлять на крыше машины дополнительные устройства, которые вы в настоящее время не используете, например, рейлинги, багажники и т.п.

„Все дополнительно установленные на машину устройства увеличивают сопротивление воздуха. Это приводит к ухудшению аэродинамических свойств машины, что зачастую компенсируется большей мощностью двигателя. Даже багажник автомобиля стоит держать пустым – перевозка ненужных вещей также увеличивает расход топлива автомобиля“, – добавил Орулайд.

3. При остановке выключайте двигатель автомобиля