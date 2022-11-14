ТРИ СОВЕТА | Как экономить сотни евро во время езды на автомобиле
Хотя наибольшую экономию денег обеспечивает передвижение на общественном транспорте или велосипеде, экономить расходы на топливо автомобиля можно с помощью соответствующего стиля вождения. Всего три полезные привычки позволят водителю машины экономить сотни евро.
1. Используйте экономичный и внимательный стиль езды
Средний расход топлива определяет прежде всего сидящий за рулем человек, в связи с чем уроки по экономичной езде сегодня уже стали обязательной частью программ автошкол. „Одним из самых важных подходов, который следует попрактиковать и использовать, является плавный старт с места и торможение“, – рассказал руководитель отдела транспортных ущербов ERGO Райдо Орулайд.
Каждое ускорение требует больших оборотов двигателя, что приводит к увеличению расхода топлива. „Нередко водитель резко стартует из-за невнимательности или занятия посторонними вещами за рулем, в результате чего он не замечает вовремя зеленого света светофора и вынужден очень быстро начать движение“, – объяснил Орулайд. Экономный стиль езды подразумевает и соблюдение подходящей дистанции. „Благодаря этому вам не надо будет резко тормозить и после этого резко ускоряться. Кроме того, при приближении к перекрестку с красным светом рекомендуется тормозить медленно, а в случае ручной коробки передач можно и вовсе тормозить с помощью двигателя, сводя расход топлива к нулю“.
2. Содержите машину в порядке
Для того, чтобы транспортное средство работало лучше и расходовало меньше топлива, необходимо регулярно заботиться о его техническом состоянии. Важно своевременно менять воздушный фильтр, свечи зажигания и моторное масло. Кроме того, на расход топлива влияет слишком низкое или слишком высокое давление в шинах. Не стоит оставлять на крыше машины дополнительные устройства, которые вы в настоящее время не используете, например, рейлинги, багажники и т.п.
„Все дополнительно установленные на машину устройства увеличивают сопротивление воздуха. Это приводит к ухудшению аэродинамических свойств машины, что зачастую компенсируется большей мощностью двигателя. Даже багажник автомобиля стоит держать пустым – перевозка ненужных вещей также увеличивает расход топлива автомобиля“, – добавил Орулайд.
3. При остановке выключайте двигатель автомобиля
У машин нового поколения имеется встроенная система start-stop, которая во время коротких остановок автоматически выключает двигатель. Было рассчитано, что если двигатель автомобиля выключается каждый раз, когда машина стоит дольше 15 секунд, то на каждые пройденные сто километров будет экономиться один литр топлива. Добавив к этому экономичный стиль езды и поддержание автомобиля в хорошем техническом состоянии, мы получаем экономию топлива до 10–20%.
Подведем итоги. Лучшим способом экономии топлива все равно остается решение оставить машину дома и ездить на велосипеде или общественном транспорте. Однако, к сожалению, многие водители предпочитают использовать как можно ближе припаркованный к дому автомобиль сразу же при наступлении холодной погоды, увеличении количества осадков и появлении снега и льда на улицах. В таком случае экономить расходы позволит именно более умная и экономичная езда, к которой водитель должен правильно и своевременно подготовиться.