Чиновники и предприятия общепита обсудили вопросы школьного питания

„Государственная дотация школьного питания не менялась с 2018 года, она составляет 1 евро на ребенка в день, к этой сумме добавляется дотация местного самоуправления. При этом цены на продовольствие за последний год выросли в среднем на 50%. Электроэнергия подорожала на 300%. Несмотря на то, что цены продолжают расти, а дотация на школьное питание остается неизменной уже четыре года, школы многих самоуправлений Эстонии по-прежнему стараются получить от предприятий общепита самое дешевое предложение. Это оказывает на предприятия огромное давление, нам приходится принимать непростые решения, как действовать, чтобы сохранить текущее качество школьного питания, – сказал Лоде. – Мы ожидаем, что новый план будет включать в себя ответы на вопросы, что представляет собой сбалансированное и разнообразное школьное питание, как обеспечить его большую экологичность и какие средства для этого имеются“.