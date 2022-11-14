Чиновники и предприятия общепита обсудили вопросы школьного питания(1)
В Министерстве социальных дел прошел круглый стол, посвященный обсуждению вопросов школьного питания. Он проводился с целью подготовить сбалансированную и гибкую концепцию развития школьного питания, которая учитывала бы современные ожидания всех участников процесса. В документе, который будет готов в начале следующего года, планируется описать все важные аспекты организации школьного питания и действия всех сторон, участвующих в его обеспечении.
„Мы хотим, чтобы школьные обеды были разнообразными, сбалансированными и доступными для всех детей, вне зависимости от финансовых возможностей их родителей. В последние годы были установлены новые критерии, которые предприятия общественного питания должны учитывать: например, следует повысить долю органического сырья и увеличить выбор вариантов школьных обедов в течение одного дня, — сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Соблюдение дополнительных требований еще сильнее удорожает обеды. В условиях общего повышения цен трудно обеспечить сбалансированность и разнообразие пищи, поэтому мы хотим договориться о наиболее важных моментах и о том, как этого добиться“.
Участники встречи сошлись во мнении, что для достижения поставленной цели необходимо сформировать концепцию, в которой были бы согласованы приоритетные направления деятельности и то, каким образом и в какой степени организаторам питания следует учитывать дополнительные критерии. К ним относятся, например, такие: сырье для школьных обедов должно быть местным, производиться органическими методами, меню обеда должно иметь несколько вариантов.
По словам руководителя отдела управления государственными школами Министерства образования и науки Райво Трумала, исследования показывают, что Эстония входит в рейтинг стран мира, уделяющим большое внимание организации школьного питания. „В Эстонии установлены базовые требования к здоровому и качественному школьному питанию, их соблюдение контролируется. Разнообразие школьных обедов увеличилось, в ряде случаев желающие получают и завтрак, как правило, кашу. Кроме того, школьников стараются обеспечить фруктами и овощами, молоком и органическими продуктами. А в школьных программах уже с первого класса затрагивается тема здорового питания“, – пояснил Труммал.
Он добавил, что для образовательных учреждений школьный обед является вторичной услугой. „Основное внимание в школе должно быть направлено на обеспечение образования, хотя, безусловно, качественное питание играет важную роль в поддержке развития и способности ребенка к обучению, – сказал Труммал. – Необходимо, чтобы разные стороны договорились об общих целях. По мнению Министерства образования и науки, помимо решения организационных вопросов, важно как можно активнее обсуждать с учащимися вопросы здорового питания и безопасности пищевых продуктов. Уже сейчас мы пересматриваем учебную программу школы с учетом этих тем“.
Представители компаний, организующих питание в школах, также считают, что необходимо выработать общий план действий и учесть узкие места. По словам Ааро Лоде, руководителя компании Baltic Restaurants, обеспечивающей питанием более 80 эстонских школ, в настоящее время ситуация такова, что вместо повышения качества приходится говорить о поддержании уровня.
„Государственная дотация школьного питания не менялась с 2018 года, она составляет 1 евро на ребенка в день, к этой сумме добавляется дотация местного самоуправления. При этом цены на продовольствие за последний год выросли в среднем на 50%. Электроэнергия подорожала на 300%. Несмотря на то, что цены продолжают расти, а дотация на школьное питание остается неизменной уже четыре года, школы многих самоуправлений Эстонии по-прежнему стараются получить от предприятий общепита самое дешевое предложение. Это оказывает на предприятия огромное давление, нам приходится принимать непростые решения, как действовать, чтобы сохранить текущее качество школьного питания, – сказал Лоде. – Мы ожидаем, что новый план будет включать в себя ответы на вопросы, что представляет собой сбалансированное и разнообразное школьное питание, как обеспечить его большую экологичность и какие средства для этого имеются“.
Требования к питанию в образовательных учреждениях, содержание в нем питательных веществ и пищевой энергии регулируются постановлением министра социальных дел „Требования по охране здоровья при организации питания в дошкольных детских учреждениях и школах“, которое сейчас обновляется. Министерство образования и науки поддерживает местные самоуправления, помогая им обеспечивать школьников обедами. Государственная дотация в настоящее время составляет 1 евро на ребенка в день. Помимо вышеперечисленного, Министерство сельского хозяйства через местные самоуправления вносит свой вклад в то, чтобы доля органических продуктов в школьном питании увеличивалась.
На встрече присутствовали представители предприятий, организующих питание в школах, ученических организаций, самоуправлений, Департамента здоровья, Института развития здоровья, Министерства социальных дел, Министерства образования и науки и Министерства сельской жизни. Участники обсудили ряд проблем, например, неравномерное качество школьного питания, необходимость повышения государственной дотации, вопросы, связанные с тендерами, продолжительностью и временем начала школьных обеденных перерывов, а также то, каким образом можно сократить пищевые отходы.