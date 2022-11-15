Новости Эстонии
15.11.2022, 12:20

Выделенные вузам средства пойдут на отопление. Таллиннский университет не исключает перехода на дистанционное обучение

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Зимой в студенческой фуражке уши отморозишь. Университетам пора подумать о теплых фирменных головных уборах.
Зимой в студенческой фуражке уши отморозишь. Университетам пора подумать о теплых фирменных головных уборах.
ФОТО: Taavi Arus | Delfi Meedia

Из-за нынешней политики экономии в рабочих помещениях мерзнут не только служащие суперминистерства, пишет газета Eesti Päevaleht.

Понизить температуру в помещениях вынуждены и высшие учебные заведения, один из университетов не исключает перехода на дистанционное обучение.

Если обычно в разместившихся на территории студенческого городка корпусах Таллиннского университета поддерживалась температура в пределах 21–22 градусов, то теперь в помещениях на пару градусов холоднее. Кроме того, университет вынужден, экономя средства, отключать в помещениях вентиляцию с вечера субботы до утра понедельника. За счет этого, как сказала проректор ТУ по развитию Катрин Сакс, каждую неделю вуз экономит около 38% электроэнергии, потребляемой в выходные дни.

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