Выделенные вузам средства пойдут на отопление. Таллиннский университет не исключает перехода на дистанционное обучение

Если обычно в разместившихся на территории студенческого городка корпусах Таллиннского университета поддерживалась температура в пределах 21–22 градусов, то теперь в помещениях на пару градусов холоднее. Кроме того, университет вынужден, экономя средства, отключать в помещениях вентиляцию с вечера субботы до утра понедельника. За счет этого, как сказала проректор ТУ по развитию Катрин Сакс, каждую неделю вуз экономит около 38% электроэнергии, потребляемой в выходные дни.