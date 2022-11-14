„Подпольный“ бар Ликсутовой: как государство поддержало ресторан миллионерши

В 2020 году от государственного Фонда развития предпринимательства (тогда EAS, сейчас Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus) MiniBar - бар в перуанском стиле Parrot, в который нужно пробираться через секретный шкаф - получил 9000 кризисного пособия для компаний туристического сектора как предприятие питания и 7500 евро компенсации зарплат работников (широкая мера поддержки, которой воспользовались многие предприятия).

В следующем ковидном году компании Ликсутовой досталась субсидия для туристических компаний как ресторану Старого города – 41 300 евро и еще 33 000 евро поддержки как предприятию питания. Финансирование от Кассы по безработице на сохранение штата составило в 2021 году 10 000 евро.

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Как Delfi писал ранее, уроженка Йыхви и бывшая модель, а ныне бизнесвумен Татьяна Ликсутова получила свою фамилию от брака с родившимся в Эстонии российским бизнесменом Максимом Ликсутовым. Пара рассталась в 2013 году, а в ходе развода Татьяна получила так много активов (50% принадлежащей Ликсутовы транспортной фирмы Transgroup Invest OÜ), что моментально стала самой богатой женщиной Эстонии.

В 2013 году Forbes оценил состояние Максима Ликсутова в 650 миллионов долларов. Видимо, тогда он был самым богатым уроженцем Эстонии. Его состояние резко уменьшилось после развода с Татьяной.

В одном из расследований российский оппозиционер Алексей Навальный писал, что развод Ликсутовых, по всей видимости, был всего лишь схемой для того чтобы Ликсутов избавился от иностранных активов — ведь согласно закону, вице-мэр Москвы не должен иметь бизнес за границей. Стоит отметить, что после вступления в силу этого „антикоррупционного“ закона браки расторгли целых 30 депутатов Госдумы РФ.

Поэтому Навальный предположил, что развод Ликсутовых был фиктивным. Правда, сам Ликсутов подал на Навального в суд за эти заявления и в итоге выиграл.