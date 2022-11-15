Таллиннские школы заполнены, приходится создавать украинские классы. Вопрос: где взять учителей?

Ласнамяэская гимназия — огромное образовательное учреждение, в котором учится 1408 учащихся. В эту школу с русским языком обучения стремится попасть как можно больше украинских учащихся, однако в связи с тем, что в обычных классах уже не осталось свободных мест, пришлось открыть три чисто украинских класса — второй, пятый и седьмой. Специальные украинские классы столичному Департаменту образования пришлось открыть в восьми школах, в том числе первые классные комплекты в Таллиннской реальной школе и в Английском колледже.