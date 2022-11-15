Новости Эстонии
15.11.2022, 10:15

Таллиннские школы заполнены, приходится создавать украинские классы. Вопрос: где взять учителей?

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В настоящий момент Ласнамяэская гимназия, по словам ее директора Андрея Канте, может предложить работу десяти учителям.
В настоящий момент Ласнамяэская гимназия, по словам ее директора Андрея Канте, может предложить работу десяти учителям.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В восьми школах Таллинна создано уже 12 специальных украинских классов, так как обычные полностью укомплектованы, пишет издание Eesti Päevaleht.

Ласнамяэская гимназия — огромное образовательное учреждение, в котором учится 1408 учащихся. В эту школу с русским языком обучения стремится попасть как можно больше украинских учащихся, однако в связи с тем, что в обычных классах уже не осталось свободных мест, пришлось открыть три чисто украинских класса — второй, пятый и седьмой. Специальные украинские классы столичному Департаменту образования пришлось открыть в восьми школах, в том числе первые классные комплекты в Таллиннской реальной школе и в Английском колледже.

Родители из числа беженцев имеют право выбрать школу с эстонским или русским языком обучения. „В принципе во всех заявлениях высказывается пожелание направить ребенка в школу с русским языком обучения“, - сказала специалист коммуникационного отдела Таллиннского департамента образования Пиргит Педая. Но поскольку город должен предоставить места всем детям школьного возраста, большую часть украинских детей направляют в школы с эстонским языком обучения. „Практически ежедневно мы сталкиваемся с тем, что родители, ссылаясь на той, что языковой барьер слишком большой, просят перевести ребенка из эстонской школы в русскую“, - добавила Педая.

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