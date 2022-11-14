РЕЙТИНГ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ | Ратас и Хельме идут нога в ногу. Но среди неэстонцев популярность лидера центристов выше

До выборов осталось всего четыре месяца, но результат исследования популярности потенциальных кандидатов в премьер-министры по-прежнему показывает ту же картину, что и в последние несколько месяцев. Кая Каллас (Партия реформ) является наиболее предпочтительным кандидатом на пост премьер-министра.

Кандидат в премьер-министры от EKRE Мартин Хельме представляет председателю Центристской партии Юри Ратасу все большую конкуренцию. Скорее всего, причину следует искать в общем снижении рейтинга центристов.

Несмотря на то, что Ратас по-прежнему является самым популярным кандидатом у неэстонцев, можно увидеть, что и они начинают предпочитать его все меньше и меньше.