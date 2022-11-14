14.11.2022, 18:55
РЕЙТИНГ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ | Ратас и Хельме идут нога в ногу. Но среди неэстонцев популярность лидера центристов выше(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Количество людей, которые не знают, кто для страны является лучшим премьер-министром, выросло, пишет Eesti Päevaleht.
До выборов осталось всего четыре месяца, но результат исследования популярности потенциальных кандидатов в премьер-министры по-прежнему показывает ту же картину, что и в последние несколько месяцев. Кая Каллас (Партия реформ) является наиболее предпочтительным кандидатом на пост премьер-министра.
Кандидат в премьер-министры от EKRE Мартин Хельме представляет председателю Центристской партии Юри Ратасу все большую конкуренцию. Скорее всего, причину следует искать в общем снижении рейтинга центристов.