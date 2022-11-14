Новости Эстонии
14.11.2022, 18:55

РЕЙТИНГ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ | Ратас и Хельме идут нога в ногу. Но среди неэстонцев популярность лидера центристов выше

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В качестве потенциального премьер-министра Мартин Хельме (слева) может рассчитывать почти на такую же поддержку, как и Юри Ратас. Но оба они далеко позади Каи Каллас.
В качестве потенциального премьер-министра Мартин Хельме (слева) может рассчитывать почти на такую же поддержку, как и Юри Ратас. Но оба они далеко позади Каи Каллас.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Количество людей, которые не знают, кто для страны является лучшим премьер-министром, выросло, пишет Eesti Päevaleht.

До выборов осталось всего четыре месяца, но результат исследования популярности потенциальных кандидатов в премьер-министры по-прежнему показывает ту же картину, что и в последние несколько месяцев. Кая Каллас (Партия реформ) является наиболее предпочтительным кандидатом на пост премьер-министра.

Кандидат в премьер-министры от EKRE Мартин Хельме представляет председателю Центристской партии Юри Ратасу все большую конкуренцию. Скорее всего, причину следует искать в общем снижении рейтинга центристов.

Несмотря на то, что Ратас по-прежнему является самым популярным кандидатом у неэстонцев, можно увидеть, что и они начинают предпочитать его все меньше и меньше.

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