СЕГОДНЯ | Почти 300 интернет-магазинов проводят в э-понедельник специальные акции!

Все предложения собраны на сайте www.e-smaspaev.ee . „Подавляющее большинство продавцов сегодня предлагают покупателям на все товары скидку не менее 20%, но есть скидки в 30–40% и даже больше“, - сказал исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт.

Глава союза электронной торговли рекомендует потребителям при выборе подходящего товара также следить за тем, каковы, например, условия доставки товара и другие условия, способствующие комфортному шоппингу: „Многие из лучших интернет-магазинов предлагают, например, доставку за 1–2 дня, при необходимости товар можно очень легко вернуть в течение 14 дней, а удобное обслуживание клиентов на эстонском языке гарантировано. Также явное преимущество есть у интернет-магазинов, которые предлагают комплектацию заказов ежедневно, а не только с понедельника по пятницу. Крупные международные производители, возможно, могут предложить более широкий ассортимент товаров и выгодные цены, но преимущество местных интернет-магазинов заключается в скорости доставки и оперативном обслуживании клиентов“.

По данным Центра платежей, в прошлый э-понедельник оборот здешней электронной торговли утроился по сравнению с обычным днем ​. „Если обычно жители Эстонии совершают покупки в интернет-магазинах примерно на 5–7 миллионов евро в день, то в день совместной кампании в интернет-магазинах покупают на 15–21 миллион евро. Причем доля электронной коммерции уже составляет почти 25% от общего объема розничной торговли, ежемесячно увеличиваясь в годовом сравнении на 20–30%“, - прокомментировал Вяэт.

Э-понедельник – это день онлайн-шоппинга, организуемый Эстонским союзом электронной торговли, когда различные интернет-магазины предлагают покупателям скидки в течение 24 часов. Цель кампании – представить удобные и безопасные решения эстонских интернет-магазинов.