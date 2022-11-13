Глава МИД Эстонии примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам(31)
13 и 14 ноября министр иностранных дел Урмас Рейнсалу примет участие в заседании Совета Европейского союза по иностранным делам в Брюсселе. Основные темы встречи – агрессия России в Украине, Западные Балканы и Великие Африканские озера, пишет rus.err.ee.
По словам Рейнсалу, западным союзникам пора совместно сформулировать новый образ мышления о помощи Украине и оказании давления на Россию.
По словам министра иностранных дел, отправной точкой нового мышления должно стать то, что Украине не только нужна помощь в таком объеме, чтобы пережить войну, но нужна большая военная помощь и введение более жестких санкций против России, чтобы Украина быстрее выиграла войну. Это требует большего вклада стран, особенно при поставке систем вооружения. Рейнсалу подчеркнул, что Украине срочно нужны ракеты большой дальности для контратак и сдерживания противника.
„Говорить об ослаблении военной активности зимой странно в контексте того, что нынешняя фаза войны как раз началась зимой“, — сказал Рейнсалу.