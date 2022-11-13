Глава МИД Эстонии примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам

По словам министра иностранных дел, отправной точкой нового мышления должно стать то, что Украине не только нужна помощь в таком объеме, чтобы пережить войну, но нужна большая военная помощь и введение более жестких санкций против России, чтобы Украина быстрее выиграла войну. Это требует большего вклада стран, особенно при поставке систем вооружения. Рейнсалу подчеркнул, что Украине срочно нужны ракеты большой дальности для контратак и сдерживания противника.