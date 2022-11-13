13.11.2022, 18:47
Школьники Пыхья-Таллинна получат светоотражатели
ФОТО: Pressifoto
В понедельник, 14 ноября, в рамках ежегодной районной кампании, управа Пыхья-Таллинна раздаст школьникам отражатели и напомнит, как их следует носить.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, настало время года, когда темного времени суток больше, чем светлого, и ношение отражателя — вопрос базовой безопасности. „В понедельник перед первым уроком мы раздадим школьникам отражатели и напомним, что отражатель надо повесить сбоку на высоте 30-80 см от земли. Так свет автомобильных фар попадает на отражатель,“ сказала старейшина.
Управа Пыхья-Таллинна проводит кампанию по раздаче отражателей школьникам уже четвертый год. Обычно акция проходит дважды в год - в начале и конце года.