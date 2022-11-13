Школьники Пыхья-Таллинна получат светоотражатели

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, настало время года, когда темного времени суток больше, чем светлого, и ношение отражателя — вопрос базовой безопасности. „В понедельник перед первым уроком мы раздадим школьникам отражатели и напомним, что отражатель надо повесить сбоку на высоте 30-80 см от земли. Так свет автомобильных фар попадает на отражатель,“ сказала старейшина.