Марко Михкельсон и Мартин Херем удостоились украинских государственных наград

В указе президента Украины говорится, что награжденные орденом внесли весомый вклад в межгосударственное сотрудничество и поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Всего награду получили 64 человека, пишет Rus.err.ee.

„Всесторонняя поддержка Украины важна для всех, кто хочет сохранить Эстонию свободной и восстановить мир в Европе. Я благодарю президента Зеленского за признание и разделяю его со всеми, кто неустанно стоял на защите суверенитета и территориальной целостности Украины в течение последних восьми лет, добиваясь для этого международной поддержки“, – сказал Михкельсон.