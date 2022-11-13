Марко Михкельсон и Мартин Херем удостоились украинских государственных наград(27)
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о награждении бывшего председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона и командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема государственными наградами – орденами второй степени.
В указе президента Украины говорится, что награжденные орденом внесли весомый вклад в межгосударственное сотрудничество и поддержку независимости и территориальной целостности Украины. Всего награду получили 64 человека, пишет Rus.err.ee.
„Всесторонняя поддержка Украины важна для всех, кто хочет сохранить Эстонию свободной и восстановить мир в Европе. Я благодарю президента Зеленского за признание и разделяю его со всеми, кто неустанно стоял на защите суверенитета и территориальной целостности Украины в течение последних восьми лет, добиваясь для этого международной поддержки“, – сказал Михкельсон.