Тынис Пальтс: пусть богатые сами себе платят пенсию

„Пенсию выплачивают и тем, кто имеет достаточно сбережений и имущества, чтобы жить и без пенсионных выплат. К сожалению, в нашем обществе таких алчных пожилых людей, которые жируют за государственный счет, очевидно, тысячи, - пишет Пальтс в своем мнении в Eesti Päevaleht. - Сийм Каллас, отец премьер-министра, один из самых известных людей, необоснованно получающих пенсию. Премьер-министр сама признавала, что ее родители совершенно не нуждаются в помощи, однако это не мешает им получать от государства ненужную им пенсию“.

По словам Пальтса, таких лиц пенсионного возраста, которые своим отношением порождают еще большую несправедливость в обществе, немало. „Среди них есть даже депутаты Рийгикогу, которые кроме зарплаты парламентария получают солидную пенсию. На самом деле тем, кто продолжает работать на пенсии, вообще не следует платить пенсию. К сожалению, в нашем обществе таких алчных пожилых людей, которые жируют за государственный счет, очевидно, тысячи. Зачем же расходовать на них государственные деньги? Почему мы забываем о том, что помощь следует оказывать тем, кто в ней нуждается?“

По словам отечественника, пришло время во имя справедливости и экономии разработать такую государственную систему, которая подсчитает, кто и в каком объеме может пользоваться общественными благами за счет налогов. „Возможно, следует создать такую систему, при которой очень богатым людям, вроде Урмаса Сыырумаа, вообще не позволят пользоваться общественными благами. А иному не столь обеспеченному министру без портфеля разрешат разрешат разве что вызывать полицию и пожарных, но не звонить в скорую помощь или обращаться к врачу, получающему зарплату за счет социального налога“, - рассуждает Пальтс.

„Совершенно очевидно, что экономить на создании надежной, качественной и сложной системы, которая будет учитывать способности и потребности каждого жителя, не следует. Кроме того, предстоит каждому объяснить, вправе ли он пользоваться общественными благами и в какой объеме. Во избежание недоразумений при проведении постоянной разъяснительной работы придется воздержаться от экономии ресурсов“, - пишет предприниматель.