Молодая семья из Пылва – о страшном открытии: мы не на шутку испугались!

Свой дом у озера

Кристина (26) и Аулис (29) годами трудились над тем, чтобы построить в Пылваском уезде в волости Канепи свой первый дом – хутор Ярве. Для молодой семьи с двумя маленькими детьми это была непростая задача, ведь ни Кристина, ни Аулис прежде не занимались строительством. Но поскольку оба они выросли в сельской местности и очень любят что-нибудь изобретать, было решено построить все с нуля своими руками.

„Здесь же, у озера, был и мой родной дом. Все остальные члены семьи переехали за границу, поэтому хутор остался мне. Мы с Аулисом решили построить здесь свой дом“, – объяснила Кристина. Молодая пара усердно занимается строительством уже пять лет, и дом мечты почти готов.

„Мы старались как можно больше делать сами, но иногда все-таки нужна помощь. К счастью, у нас замечательные друзья и родственники, которые в таких случаях протягивают руку помощи“, – сказала Кристина.

Испугались не на шутку

Три года назад семья купила для защиты дома умный датчик дыма и угарного газа Nublu. И, как оказалось, не зря: умный датчик и его быстрая реакция дважды спасали семью от самого страшного.

Кристина вспоминает, что первое оповещение они получили уже в первые пару месяцев после установки прибора. Они топили в своем доме старую и „уставшую“ печь, когда через какое-то время, смотря вечером телевизор, Кристина заметила, что на ее телефон пришло сообщение, что датчик зафиксировал в комнате низкую концентрацию угарного газа и надо открыть окна и двери и проветрить помещение.

„Сами мы понятия не имели, что в комнате угарный газ: он ведь не чувствуется, – рассказала Кристина. – Кто знает, сколько раз это происходило прежде: мы топили печь так, как привыкли. Испугались не на шутку!“