Молодая семья из Пылва – о страшном открытии: мы не на шутку испугались!
Угарный газ, не имеющий цвета и запаха, проникает в помещение незаметно – человек может и не знать, что вдыхает опасный для жизни газ. Когда он, наконец, узнает об этом из-за головокружения, тошноты или слабости, может быть уже поздно. Пресс-служба G4S поговорила с молодой семьей, которая пару лет назад избежала самого худшего, отделавшись лишь испугом.
Свой дом у озера
Кристина (26) и Аулис (29) годами трудились над тем, чтобы построить в Пылваском уезде в волости Канепи свой первый дом – хутор Ярве. Для молодой семьи с двумя маленькими детьми это была непростая задача, ведь ни Кристина, ни Аулис прежде не занимались строительством. Но поскольку оба они выросли в сельской местности и очень любят что-нибудь изобретать, было решено построить все с нуля своими руками.
„Здесь же, у озера, был и мой родной дом. Все остальные члены семьи переехали за границу, поэтому хутор остался мне. Мы с Аулисом решили построить здесь свой дом“, – объяснила Кристина. Молодая пара усердно занимается строительством уже пять лет, и дом мечты почти готов.
„Мы старались как можно больше делать сами, но иногда все-таки нужна помощь. К счастью, у нас замечательные друзья и родственники, которые в таких случаях протягивают руку помощи“, – сказала Кристина.
Испугались не на шутку
Три года назад семья купила для защиты дома умный датчик дыма и угарного газа Nublu. И, как оказалось, не зря: умный датчик и его быстрая реакция дважды спасали семью от самого страшного.
Кристина вспоминает, что первое оповещение они получили уже в первые пару месяцев после установки прибора. Они топили в своем доме старую и „уставшую“ печь, когда через какое-то время, смотря вечером телевизор, Кристина заметила, что на ее телефон пришло сообщение, что датчик зафиксировал в комнате низкую концентрацию угарного газа и надо открыть окна и двери и проветрить помещение.
„Сами мы понятия не имели, что в комнате угарный газ: он ведь не чувствуется, – рассказала Кристина. – Кто знает, сколько раз это происходило прежде: мы топили печь так, как привыкли. Испугались не на шутку!“
Однако этот испуг был не последним: всего месяц спустя, когда Кристина и ее семья пошли спать, сработал датчик. „Сначала мы были в замешательстве, потому что не было ощущения, что что-то не так: дыма ведь не было. И мы не знали, сработал ли датчик из-за угарного газа“, – рассказала она. Вскоре после этого семье позвонили из G4S, объяснили, что произошло и узнали, дома ли они, а также посоветовали снова проветрить помещения. „Мы открыли окна, и через некоторое время датчик замолчал“, – сказала Кристина.
Позже выяснилась причина, почему угарный газ проникал в комнату: семья слишком рано закрывала задвижку печи. „Мы даже не знали, сколько раз уже бывали ситуации, когда угарный газ попадал в помещение из-за того, что мы слишком рано закрывали задвижку, – отметила Кристина. – Сейчас мы знаем по опыту, каким коварным может быть угарный газ, поэтому ценим полезность этого маленького датчика“.
Как отравление влияет на организм человека?
Газ, не имеющий запаха, цвета и вкуса, в легком случае вызывает головную боль или головокружение, ощущение нехватки воздуха, тошноту или шум в ушах. При усугублении отравления возникает паралич конечностей, и даже если человек осознает, насколько большая опасность ему грозит, он уже не может выбраться из опасной среды и теряет сознание. Если помощь прибывает быстро, симптомы отравления проходят и человек выздоравливает. Если же человек не выбирается из опасной среды быстро, он впадает в кому и может умереть.
Маленький датчик – большая уверенность
Два эти случая научили семью правильно топить печь, и датчик не срабатывал уже несколько лет. И все же он каждый день выполняет важную задачу: обеспечивает душевный покой членов семьи.
„Устройство такое маленькое, но оно дает нам большое чувство уверенности, – сказала Кристина. – Многие не задумываются о покупке датчика, пока что-то не произойдет. Но тогда уже слишком поздно“.