ФОТО | Впервые в этом веке. Эстонию посетил корабль береговой охраны США

„Для нас было большой честью принимать на борту Sakala членов экипажа корабля SCGC Hamilton. Это первый визит корабля береговой охраны США в Эстонию за последние пять лет, это своего рода исторический момент“, - сказал командир EML Sakala капитан-майор Аннес Бабенко.