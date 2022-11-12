ФОТО | Впервые в этом веке. Эстонию посетил корабль береговой охраны США(4)
Вчера в Таллиннском заливе находился корабль береговой охраны Соединенных Штатов Америки (United States Coast Guard) USCGC Hamilton, предназначенный для борьбы с наркотрафиком и торговлей людьми. Члены экипажа корабля побывали на борту минного тральщика ВМС Эстонии EML Sakala, сообщает Delfi.
„Для нас было большой честью принимать на борту Sakala членов экипажа корабля SCGC Hamilton. Это первый визит корабля береговой охраны США в Эстонию за последние пять лет, это своего рода исторический момент“, - сказал командир EML Sakala капитан-майор Аннес Бабенко.
В течение дня моряки обменялись профессиональными знаниями и опытом.
В последний раз корабль береговой охраны США посещал Эстонию в 1998 году, тогда судно Tahoma пришвартовалось в Таллинне в Адмиралтейском бассейне. После посещения порта американские моряки вместе с эстонскими пограничниками участвовали в учениях по спасению людей на воде.