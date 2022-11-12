Партия Eesti 200 поддерживает лишение граждан РФ избирательного права

„Граждане России, обладающие таким избирательным правом, могут представлять собой проблему, поэтому данная ситуация требует решения, — сказал Хуссар ERR. — Лично я считаю, что наличие такой возможности в сегодняшней ситуации определенно представляет собой угрозу безопасности“.



Хуссар сослался на голосование по Brexit в Великобритании, в котором, по его словам, к участию были привлечены многие люди, которые обычно не интересовались политикой.



„Если посмотреть, сколько этих людей, которые могли бы проголосовать на местных выборах, и сколько потенциально могло бы это сделать, и в отношении скольких есть риск, так сказать, „активации“ по примеру Brexit, где были активизированы люди, не принимавшие активное участие в жизни общества, но именно с помощью технических средств была спровоцирована избирательная активность этих людей. В подобных случаях мы должны непременно исходить из соображений государственной безопасности. А поскольку риск безопасности имеется, то, думаю, такой шаг сегодня жизненно необходим“, - сказал он.