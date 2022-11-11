МНЕНИЕ | Верховная власть - это народ, и именно он должен оценивать работу политиков, а не Языковой департамент

Поданный парламентской фракцией EKRE законопроект, согласно которому все кандидаты, баллотирующиеся на местных выборах, должны владеть эстонским языком на уровне категории С1, входит в противоречия с принципами демократии.

Давайте не будем забывать, что носителем верховной власти у нас является народ. Поэтому именно избирателю принадлежит право выбирать своих представителей в органы местных самоуправлений. И, если кандидат распорядился доверенным ему мандатом в соответствии с ожиданиями избирателя, его могут переизбрать на следующий срок. Давать компетентную оценку работе политиков по содержанию должен электорат, но никак не сотрудники Языкового департамента.

Вызывает беспокойство, что инициаторы законопроекта делают попытки грубо нарушать базовые принципы демократии, а также саму логику выборов. При помощи этого законопроекта верховной властью пытаются наделить Языковой департамент, предоставив ему полномочия оценивать компетенции политических кандидатов, лишив этого права избирателя.

К тому же, в самоуправлениях, где подавляющая или значительная часть жителей говорит на русском языке, в результате подобной инициативы многие перспективные кандидаты, пользующиеся доверием избирателей, но не соответствующие языковым требованиям, могут оказаться за бортом политической жизни и отстранены от процесса принятия решений. Причем это уже вторая попытка правых партий не допустить часть населения до участия в выборном процессе. Первым шагом стал недавно прошедший в парламенте первое чтение законопроект о лишении избирательного права на местных выборах обладателей серых паспортов и граждан третьих стран, а это более 100 тысяч человек.

Ни одной реальной проблемы этот законопроект не решит. Такой подход точно не сделает более эффективной работу органов местных самоуправлений. Эта инициатива является исключительно мировоззренческой, и, к сожалению, ее результатом станет еще большая социальная разобщенность и напряженность.