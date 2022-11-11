11.11.2022, 15:55
Перевозивший военных грузовик съехал в кювет, двух солдат доставили в больницу(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера вечером на шоссе Сымерпалу - Нурси произошло ДТП с грузовиком Сил обороны MAN.
Как сообщила пресс-служба Сил обороны, авария случилась на узком участке дороги, где навстречу военным ехала грузовая машина, и MAN свернул на обочину, но завалился с дороги в кювет.
Двух находившихся в грузовике военных отправили на медосмотр и оказание легкой врачебной помощи в больницу, они вернулись вечером в казарму.
Сегодня все попавшие в ДТП военные находятся на обычной службе.