Новости Эстонии
11.11.2022, 15:55

Перевозивший военных грузовик съехал в кювет, двух солдат доставили в больницу

 (5)
Lõuna-Eesti haigla Võrumaal.
Lõuna-Eesti haigla Võrumaal.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Вчера вечером на шоссе Сымерпалу - Нурси произошло ДТП с грузовиком Сил обороны MAN.

Как сообщила пресс-служба Сил обороны, авария случилась на узком участке дороги, где навстречу военным ехала грузовая машина, и MAN свернул на обочину, но завалился с дороги в кювет.

Двух находившихся в грузовике военных отправили на медосмотр и оказание легкой врачебной помощи в больницу, они вернулись вечером в казарму.

Сегодня все попавшие в ДТП военные находятся на обычной службе.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии