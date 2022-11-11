Не забудьте! Ходатайствовать о пособии к началу учебного года можно до конца ноября

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной с этого года пособие к началу учебного года в Таллинне выплачивается как первоклассникам, так и тем, кто продолжает получение среднего или основного образования, а также ученикам профтехучилищ в возрасте до 19 лет. „Цель расширения круга получателей пособия к началу учебного года - оказание финансовой поддержки семьям всех таллиннских школьников, - пояснила Бешкина. – Как известно, начало учебного года сопровождается дополнительными расходами для родителей школьников на покупку учебных принадлежностей и других необходимых для занятий вещей. Важно, чтобы в начале учебного года школьники получили все необходимое для обучения, это положительно повлияет и на их успехи в учебе“.

На данный момент представлены 41 333 ходатайства о получении пособия к началу учебного года, выплаты совершены на сумму 3 179 490 евро. В городском бюджете на этот год на выделение пособий к началу учебного года предусмотрены средства в объеме 3,4 млн евро.

Ходатайствовать о получении таллиннских пособий для школьников можно через электронную среду самообслуживания до 30 ноября. Тем, кто только начал учебный путь, полагается пособие в размере 320 евро, оно выплачивается одной суммой.

В этом году для всех школьников начиная со второго класса предусмотрено универсальное пособие в размере 50 евро к началу учебного года. Пособие выплачивается школьникам в возрасте до 19 лет, которые начинают или продолжают получение среднего, основного образования или прикладного образования, хотя бы один из родителей ученика должен согласно регистру народонаселения являться жителем Таллинна как минимум с 1 января того года, в который представлено ходатайство о получении пособия. Ходатайство может быть представлено родителем, который официально живет с ребенком по одному адресу. Ходатайство необходимо представить однократно при первичной подаче ходатайства, в последующие годы выплаты производятся автоматически, если условия получения пособия по-прежнему соблюдены. Ходатайство необходимо представить отдельно для каждого ученика. Начиная с 18 лет, то есть с момента совершеннолетия, ученик должен сам подавать ходатайство, поскольку родитель больше не является его официальным представителем.