12.11.2022, 15:05
Очередная жертва „мертвой зоны“: еще один ресторан закрыл свои двери(24)
ФОТО: | Delfi Meedia
Действовавший в самом центре Таллинна на Пярнуском шоссе ресторан Kathmandu Hill выстоял в пандемию коронавируса, но не смог пережить нынешние непростые времена с их растущими ценами. Расположенный в т. н. „мертвой зоне“ ресторан закрыл двери, сообщает Ärileht.
Непросто выживать находящимся в центре Таллинна заведениям торговли и питания. Когда в середине февраля закрылся расположенный в начале Пярнуского шоссе продовольственный магазин Westmani äri, действовавший 30 лет, стало понятно, что в скором времени дойдет очередь и до соседнего заведения — ресторана Kathmandu Hill.