Очередная жертва „мертвой зоны“: еще один ресторан закрыл свои двери

Непросто выживать находящимся в центре Таллинна заведениям торговли и питания. Когда в середине февраля закрылся расположенный в начале Пярнуского шоссе продовольственный магазин Westmani äri, действовавший 30 лет, стало понятно, что в скором времени дойдет очередь и до соседнего заведения — ресторана Kathmandu Hill.