„Включаю рок-музыку и начинаю спокойно возиться“. Как 23-летняя девушка нашла свое призвание в морге?

Однако мы приехали в Вильянди не разговаривать, мы хотели своими глазами увидеть, какие процедуры проходит умерший перед похоронами.

„Самый-самый первый раз, когда увидела и потрогала покойника, пришлось всё-таки напомнить себе, что он мертвый и уже не очнется“, - говорит Мари.

До прихода на работу в больницу Мари мертвецов и не видела . На похоронах своей прабабушки она так и не отважилась глянуть в сторону усопшей. По образованию Мари ремесленница, учеба в Вильяндиской академии культуры на отделении национального текстиля не закончена. На работу в Вильяндискую больницу она пришла во время пандемии COVID-19 помогать в проведении тестирования. Больничный пункт тестирования случайно оказался рядом с прозекторской, и после некоторых наблюдений Мари попросила обучить ее этой работе.

„Не бывает такого, чтобы человек не мог выносить кровь или эти запахи. Здесь надо оставить эмоции в стороне и иметь крепкие нервы“, - поясняет Каллас. И признается, что и в Вильяндиской больнице есть люди, которые обходят прозекторскую за версту.

Руководитель Диагностической клиники Вильяндиской больницы Мати Каллас считает, что в обществе лишь с десяток процентов людей в состоянии заниматься этой неизбежной и крайне необходимой в нашей жизни работой.

„Обычно включаю рок-музыку и начинаю спокойно возиться“, - говорит Меристе, чья должность официально называется „клинический ассистент“. По работе ей приходится бывать в различных отделениях больницы, но больше всего Мари нравится работать в морге и на вскрытиях.

Этой жути как бы не замечает 23-летняя Мари Меристе, которая нашла свое призвание в работе с покойниками.

Но в морге Вильяндиской больницы так и есть - время как будто остановилось. В нескольких смыслах. Дух прошлого века навевает как отшелушивающаяся от стен краска, так и знакомые по черно-белым фотографиям медицинские лампы.

Мы с фотографом замечаем на стене морга часы, стрелка которых прыгает на два деления вперед, а затем на два деления назад.

„У меня был один покойник, у которого нога осталась согнутой. Я смогла всё же выпрямить, но если не получается, то надо надрезать подколенные сухожилия, тогда можно будет уложить ногу, ведь нельзя же класть человека в гроб с согнутой ногой“, - объясняет Мари.

Начало работы Мари по приведению покойника в порядок начинается с хруста. Она поясняет, что это помогает против окоченения и делает вид мертвеца более естественным. Она поднимает его руки вверх к ушам, сгибает ноги. Доносятся такие звуки, словно мы пришли к костоправу. Мари рассказывает, что не все люди умирают в строго распрямленном виде, иногда требуется и инвазивный подход.

„Я делаю уколы в легкие, печень, желудок и кишечник. Это проходит так: протыкаешь тело игрой и чувствуешь, где находится этот орган - туда шприц идет немного с большей силой“, - говорит Мари и указывает на места уколов на груди усопшего.

Мари также показывает на шприцы, которыми растворы вводятся в безжизненное тело. Мурашки идут по коже, когда мы с фотографом видим эти шприцы, по размеру подходящие для бегемотов.

То, что вся задняя сторона трупа мужчины покрыта красными пятнами - как бы ожидаемо, потому что кровь притекла к спине и там застоялась. Мари хлопочет вокруг покойника, указывая на те или иные баночки с препаратами, которые помогут ему подольше выглядеть, как живому.

„Часто бывают пролежни. У одного мужчины была настолько глубокая пролежень, что пяточная кость вылезла. Пришлось над этим поработать, чтобы не испачкались гроб и костюм“, - рассказала Мари.

„Самый-самый первый раз, когда увидела и потрогала покойника, пришлось всё-таки напомнить себе, что он мертвый и уже не очнется“. Мари Меристе

„Одну вещь я ему уже сделала: уколы бальзамирующим веществом, чтобы временно остановить процесс разложения“, - говорит Мари, открывая лежащего в простынях покойника. Затем перекладывает его на стол. В случае крупных усопших при необходимости приходится звать кого-то на помощь.

Клинический ассистент Мари достает из холодильной камеры свою работу на этот день - она должна привести в порядок скончавшегося на предыдущей неделе пожилого мужчину. По оценке Мари, внешний вид у покойника хороший.

У лежащего на столе мужчины глаза закрыты, но рот открыт. По словам главной медсестры Ли Мури, на работу прозектора очень большое влияние оказывает то, что делали с пациентом сразу после его смерти. К примеру, если глаза остались открыты, то после окоченения просто так их уже не закрыть. То же самое и со ртом. Если пациент умирает в больнице, то (как правило) голову кладут в такое положение, чтобы рот был закрыт и как можно более естественно.

„Если рот закрыт, то потом нам не надо сильно вмешиваться и прибегать к зашиванию“, - говорит Мури.

Очень прилично

В углу морга находится вызывающий особый интерес старинный врачебный шкаф. На его полках в стеклянных банках стоят пару сиамских близнецов, образец внематочной беременности, различные органы, а также грудной имплантат. Эти „экспонаты“ собирались в Вильяндиской больнице многие годы.

Мы внимательно рассматриваем грудной имплантат и слушаем объяснение: их удаление стало обыденным в связи с кремацией - так как в печах крематория имплантаты не горят, их нужно вытаскивать из груди умерших.

Если у покойника есть сердечные стимуляторы или протезы, то их тоже удаляют. И наш мужчина, которого приводит в порядок Мари, носил зубные протезы, и без них его рот выглядит впавшим. На помощь приходит марля - Мари засовывает ее в горло, рот и щеки усопшего. „Добавляю марлю до тех пор, пока рот и щеки не будут выглядеть более-менее естественно“, - объясняет она.

Затем в ход идут щипцы и игла, чтобы зашить рот. Мари в шутку отмечает, что шитьё ей со школы хорошо знакомо.

Глядя на то, как сшивается рот, и мне приходится напомнить самому себе, что мы имеем дело с мертвым человеком, он не чувствует боли. Мари зашивает рот изнутри, начинает с верхней губы и затем двигается поочередно вниз и вверх, вниз и вверх.

„Иногда рот выходит особенно хорошо“, - замечает Мари. На сей раз она оценивает свою работу как „очень прилично“.