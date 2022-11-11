Сага продолжается. Ни у одного из кандидатов на пост главы PPA нет повода для оптимизма

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс не изменил своего мнения относительно предпочитаемого им кандидата, вице-канцлера по вопросам внутренней безопасности Министерства внутренних дел Вейко Коммусаара. Встреча Коммусаара с премьер-министром Каей Каллас прошла хорошо, но не расчистила ему дорогу к креслу главы PPA.

Также Каллас встретилась с заместителями руководителя PPA Эгертом Беличевым и Кристой Аас, хотя Ляэнеметс дал понять, что в этом нет смысла. Министр внутренних дел обвинил главу правительства в том, что она не доверяет его министерству.

Насколько известно Delfi, ни у одного из трех кандидатов нет оснований чрезмерно оптимистично оценивать свои шансы. Кая Каллас заявила на вчерашней пресс-конференции правительства, что у нее нет информации о том, что такая трактовка будет верной. „Министр внутренних дел работает над этим и пообещал внести свои более конкретные предложения“, - сказала Каллас.

Темной лошадки пока не видно

„Я постараюсь выслушать, что думает фракция Партии реформ, а потом двигаться дальше“, — ответил на это Ляэнеметс. Он пояснил, что кандидат также должен пройти юридическую комиссию Рийгикогу, поэтому важно и мнение депутатов. Какой смысл слушать фракцию „белок“, если позиция председателя партии в отношении Коммусаара кажется прохладной? „Премьер-министр прямо не говорила, что против. Надо проконсультироваться“.

Представители других политических партий парламента выразили свою поддержку Коммусаару. „Кандидатуру на пост руководителя PPA представит министр внутренних дел, и если она не найдет поддержки у премьер-министра, мы начнем процесс с начала и, скорее всего, с новыми кандидатами“, — сказал Ляэнеметс Delfi 26 октября.

„Добросовестная практика заключается в том, чтобы коалиция приходила к соглашению, — сказала Кая Каллас на следующий день. — Нет смысла марать хороших людей, если нет договоренности. Ведь все они очень хорошие кандидаты, их ни в чем нельзя упрекнуть, просто для избрания нужно согласие“.