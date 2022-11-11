Горсобрание переименует улицы, посвященные входившим в истребительные батальоны НКВД эстонским художникам(32)
Тартуское городское собрание обнародовала законопроект о переименовании улиц имени Андруса Йохана и Каарела Лийманда в Ихасте.
По оценке горсобрания, улицы в Ихасте названы в честь художников, чей вклад в культурное наследие Тарту нельзя недооценивать, но которые добровольно вступили в ряды истребительных батальонов НКВД, совершавших преступления против человечности.
Поскольку в Уус-Ихасте используются названия улиц, связанные с признанием наследия художественного объединения Pallas и искусства в более широком смысле, для переименованных улиц предлагается выбрать названия, также связанные с искусством. При этом проект составлен с расчетом на то, что новые названия улиц не будут посвящены конкретными людьми.
Жители улицы Андруса Йохана предложили переименовать ее в улицу Мууза (рус. Муза), улицу Каарела Лийманда предлагают переименовать в улицу Маали (рус. Картина).
Городская управа предложила для обсуждения также названия Вайкелу (рус. Натюрморт) и Граафика (рус. Графика).