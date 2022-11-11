Горсобрание переименует улицы, посвященные входившим в истребительные батальоны НКВД эстонским художникам

По оценке горсобрания, улицы в Ихасте названы в честь художников, чей вклад в культурное наследие Тарту нельзя недооценивать, но которые добровольно вступили в ряды истребительных батальонов НКВД, совершавших преступления против человечности.

Поскольку в Уус-Ихасте используются названия улиц, связанные с признанием наследия художественного объединения Pallas и искусства в более широком смысле, для переименованных улиц предлагается выбрать названия, также связанные с искусством. При этом проект составлен с расчетом на то, что новые названия улиц не будут посвящены конкретными людьми.