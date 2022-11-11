ФОТО | Смотрите, в каких условиях будут содержаться бездомные животные Нарвы
Без десяти девять утра в пятницу Лариса Козырева, руководитель НКО Loomade Hoiupaik, выигравшего тендер на обслуживание нового нарвского городского приюта, уже стояла перед новехоньким зданием на улице Даумана в Нарве, ожидая, когда представители управы приедут для того, чтобы передать ключи и полномочия для начала работы. Это первый в истории Нарвы построенный для животных приют, который город передал фирме-оператору, имеющей огромный опыт в данной сфере.
„Мы очень рады, что эпопея с приютом закончилась, и закончилась так успешно. Мы видим, что Лариса - человек, знающий свое дело, и рады, что в Нарве теперь есть ответственный за судьбы бездомных животных оператор“, - сказала директор департамента городского хозяйства Нарвской управы Наталья Шибалова.
Сама Лариса приехала в Нарву еще с вечера. Она показывает помещения, радостно удивляясь тому, что приют частично меблирован, завезены стеллажи, в качестве „бонуса“ и подарком от города в комнатах для кошек установлены пуфики, лежаки, когтеточки и домики. Все сияет чистотой. „Ничего,“ - смеется Лариса Козырева, животные быстро „обновят“ мебель.
В приюте установлена кухонная и офисная мебель, есть шкафчики для переодевания персонала, комнаты отдыха, приемная, холодильники, электроплиты, душевые для животных и многое другое. „Я просто в приятном шоке, спасибо управе Нарвы“, - говорит Лариса, которая собиралась привезти в нарвский приют часть мебели, но необходимость в этом отпала, так как город уже об этом позаботился.
„В любом случае, у нас уже собраны вещи, и мы сюда многое привезем сами. Будем обустраиваться, делать перестановку“, - говорит Лариса, опытным взглядом окидывая пространство. „Так, здесь будут приниматься дикие кошки, так как они очень испуганы и агрессивны, а тут им будет удобно и спокойно, там - будет принимать, а в этой комнате - оперировать ветеринарный врач, здесь нам надо будет установить дополнительные решетки и переделать немного засовы, так как щенки легко выберутся из вольера...“
Сам приют распахнет свои двери 1 декабря. Вся информация о времени работы и возможностях посмотреть или привезти животных, будет доступна на сайте pets.ee. В приюте будут работать два ветеринарных врача (один нарвский, один - приезжать из Таллинна), в будущем появится кафе и гостиница для зверей.
Как уже ранее писал RusDelfi, для работы в приюте наняли 9 человек (плюс ловцы животных, но это отдельный штат). Лариса Козырева говорит, что работники в основном местные. „Это очень мотивированные люди, с которыми уже были предварительные договоренности, и они терпеливо ждали, пока мы, наконец, подпишем договор. Я уверена, что персонал будет отличным и профессиональным“.
Долгое время у города не было здания, где можно было бы содержать бездомных животных, и услуги заказывали у разных НКО. В 2022 году такой заказ делался у НКО NarvaKassituba, которое арендует у города помещения под содержание кошек на улице Туру. Всего на их попечении более 200 животных, по словам директора департамента городского хозяйства Нарвы Наталья Шибаловой, отловленных по заказу города кошек в 2022 году NarvaKassituba может передать в новый приют.
Рядом с приютом находится и площадка для выгула собак, которой могут пользоваться все горожане.
Расходы города на стоимость тендера были рассчитаны, исходя из срока заключаемого договора (5 лет) и составляют 151 750 евро (с НСО), т.е. порядка 30 000 евро в год. Приют полностью обслуживает данную сферу, а также стерилизует и при необходимости вакцинирует животных, обеспечивает их питанием и необходимым лечением, отлавливает, принимает и пристраивает.
Здание приюта было построено городом на полученные от государства в рамках поддержки проектов развития самоуправлений в период пандемии так называемые „ковидные“ деньги, расходы составили порядка миллиона евро.
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