ФОТО | Смотрите, в каких условиях будут содержаться бездомные животные Нарвы

„Мы очень рады, что эпопея с приютом закончилась, и закончилась так успешно. Мы видим, что Лариса - человек, знающий свое дело, и рады, что в Нарве теперь есть ответственный за судьбы бездомных животных оператор“, - сказала директор департамента городского хозяйства Нарвской управы Наталья Шибалова.

Сама Лариса приехала в Нарву еще с вечера. Она показывает помещения, радостно удивляясь тому, что приют частично меблирован, завезены стеллажи, в качестве „бонуса“ и подарком от города в комнатах для кошек установлены пуфики, лежаки, когтеточки и домики. Все сияет чистотой. „Ничего,“ - смеется Лариса Козырева, животные быстро „обновят“ мебель.

В приюте установлена кухонная и офисная мебель, есть шкафчики для переодевания персонала, комнаты отдыха, приемная, холодильники, электроплиты, душевые для животных и многое другое. „Я просто в приятном шоке, спасибо управе Нарвы“, - говорит Лариса, которая собиралась привезти в нарвский приют часть мебели, но необходимость в этом отпала, так как город уже об этом позаботился.

„В любом случае, у нас уже собраны вещи, и мы сюда многое привезем сами. Будем обустраиваться, делать перестановку“, - говорит Лариса, опытным взглядом окидывая пространство. „Так, здесь будут приниматься дикие кошки, так как они очень испуганы и агрессивны, а тут им будет удобно и спокойно, там - будет принимать, а в этой комнате - оперировать ветеринарный врач, здесь нам надо будет установить дополнительные решетки и переделать немного засовы, так как щенки легко выберутся из вольера...“

Сам приют распахнет свои двери 1 декабря. Вся информация о времени работы и возможностях посмотреть или привезти животных, будет доступна на сайте pets.ee. В приюте будут работать два ветеринарных врача (один нарвский, один - приезжать из Таллинна), в будущем появится кафе и гостиница для зверей.