Свершилось: оператор в Нарвский приют для животных найден

Напомним, что ультрасовременный приют для бездомных животных, стоимостью почти в миллион евро, был построен в рамках поддержки проектов развития самоуправлений в период пандемии на так называемые „ковидные“ деньги, но по ряду причин оставался пустующим.

Сегодня Rusdelfi получил ответ на свой запрос о судьбе тендера от Департамента городского хозяйства Нарвы:

„Департамент городского хозяйства нарвской горуправы сообщает о том, что в результате проведения госпоставки 4 ноября заключен договор с MTÜ Loomade Hoiupaik. Предметом договора, заключенного сроком на 5 лет является отлов бездомных животных на административной территории города Нарвы и предоставление услуг приюта в новом здании по адресу Даумани 30“.

Несмотря на то, что официально свои двери приют откроет 1 декабря 2022 года, к этому событию НКО Loomade Hoiupaik начнет готовиться уже в ноябре.

„Мы будем завозить клетки, все необходимые нам средства, организовывать приемную врачей, потому что у нас посменно будут работать два ветеринара. Спасибо управе Нарвы, они предоставили и часть мебели, и часть бытовой техники, в целом, все готово для полноценной работы, осталось все привезти, и, наконец, стартуем“, - рассказала RusDelfi руководитель НКО Loomade Hoiupaik Лариса Козырева.

По словам Ларисы Козыревой, приют может принять до 300 кошек и до 20 собак. „Но тех собак, которые, как говорится, будут „пересиживать“, мы сможем увозить в Таллинн, потому что там шансов найти своего человека больше. В этом смысле у нас преимущество - таллиннский приют будет дополнительной возможностью для животных Ида-Вирумаа“, - говорит Лариса Козырева.