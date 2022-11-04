Новости Ида-Вирумаа
04.11.2022, 17:03

Свершилось: оператор в Нарвский приют для животных найден

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Управлять делами приюта будет столичное НКО Loomade Hoiupaik
В декабре в приюте появятся первые четвероногие обитатели
В декабре в приюте появятся первые четвероногие обитатели
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

После долгого времени (здание приюта было построено более года назад), проблем с поставками, недовольством некоторых местных НКО, желающих получить приют под свое управление, город, наконец-то нашел оператора Нарвского приюта для бездомных животных.

Напомним, что ультрасовременный приют для бездомных животных, стоимостью почти в миллион евро, был построен в рамках поддержки проектов развития самоуправлений в период пандемии на так называемые „ковидные“ деньги, но по ряду причин оставался пустующим.

Сегодня Rusdelfi получил ответ на свой запрос о судьбе тендера от Департамента городского хозяйства Нарвы:

„Департамент городского хозяйства нарвской горуправы сообщает о том, что в результате проведения госпоставки 4 ноября заключен договор с MTÜ Loomade Hoiupaik. Предметом договора, заключенного сроком на 5 лет является отлов бездомных животных на административной территории города Нарвы и предоставление услуг приюта в новом здании по адресу Даумани 30“.

Несмотря на то, что официально свои двери приют откроет 1 декабря 2022 года, к этому событию НКО Loomade Hoiupaik начнет готовиться уже в ноябре.

„Мы будем завозить клетки, все необходимые нам средства, организовывать приемную врачей, потому что у нас посменно будут работать два ветеринара. Спасибо управе Нарвы, они предоставили и часть мебели, и часть бытовой техники, в целом, все готово для полноценной работы, осталось все привезти, и, наконец, стартуем“, - рассказала RusDelfi руководитель НКО Loomade Hoiupaik Лариса Козырева.

По словам Ларисы Козыревой, приют может принять до 300 кошек и до 20 собак. „Но тех собак, которые, как говорится, будут „пересиживать“, мы сможем увозить в Таллинн, потому что там шансов найти своего человека больше. В этом смысле у нас преимущество - таллиннский приют будет дополнительной возможностью для животных Ида-Вирумаа“, - говорит Лариса Козырева.

Лариса Козырева

На таком уровне приют для животных в Нарве никогда не действовал - с полноценной ветеринарной помощью на месте, что является для зверей несомненным плюсом. „И кастрация, и стерилизация, и все процедуры, и необходимое лечение животные будут получать на месте“, - объяснила руководитель НКО Loomade Hoiupaik. Кроме прочего, для кошек будет оборудована большая комната с необходимой мебелью и всеми возможностями для посетителей, которые решат присмотреть себе хвостатого питомца и придут знакомиться“.

Площадкой для выгула собак, расположенной рядом с приютом горожане могут пользоваться, начиная с понедельника, 7 ноября.

MTÜ Loomade Hoiupaik работает уже более 15 лет и имеет значительный опыт по управлению приютом и оказанию услуг по бездомным животным. В настоящее время MTÜ Loomade Hoiupaik предоставляет подобные услуги на основании договоров в других самоуправлениях: Харьюмаа, Рапламаа, Ярвамаа. Управляет приютом Лариса Козарыва, долгие годы посвятившая себя спасению животных, в том числе в Таллинне.

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