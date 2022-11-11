Экс-лидер соцдемов Индрек Саар уходит из большой политики

„Чувство ответственности не позволяет мне ходатайствовать о мандате в Рийгикогу на следующие четыре года, поэтому я решил отказаться от участия в выборах в Рийгикогу в 2023 году, — сообщил Саар в социальных сетях. — Безусловно, я со всей серьезностью отношусь к мандату, данному мне в моем родном уезде как члену Рийгикогу, особенно в критической ситуации последних нескольких лет, когда мы, потрепанные пандемией, попали в ситуацию войны и энергетического кризиса. Я работал с полной отдачей“.



Саар призвал тех, кто готов к действиям в политике, не сидеть сложа руки: „Но ты, у кого болит сердце за распространение крайнего популизма, за судьбу зеленого поворота или за детей, у которых нет равных возможностей для развития, не оставайся в стороне. Выходи со своими свежими идеями и развивай Эстонию с новой энергией! Теперь твоя очередь.“