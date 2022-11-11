Эксперт по рабочей силе: активные в воспитании детей отцы более успешны и в профессии(2)
Образ мышления, при котором единственным вариантом для мужчин было заниматься карьерой, а роль женщин — оставаться дома с детьми и заботиться о семье, постепенно уходит в прошлое. Все больше и больше мужчин пользуются возможностью взять отпуск по уходу за ребенком и брать больничный, чтобы остаться дома с больным ребенком. По словам эксперта по рабочей силе, более активное участие мужчин в семейной жизни и навыки воспитания также приносят пользу и в их профессиональной жизни.
По словам Керли Кадак - руководителя отдела аренды рабочей силы предприятия по найму и аренде кадров Finesta - работодатели должны всячески приветствовать более активную роль мужчин в воспитании детей, потому что сбалансированная семейная жизнь поддерживает здоровье работников, и, кроме того, когда мужчина занимается детьми, то растут его компетенции - такие как умение вести переговоров и стрессоустойчивость. „Родительские навыки — это универсальные компетенции, которые пригодятся как в отношениях с клиентами, так и за столом переговоров, но не менее важно то, что у человека, как у родителя, обычно повышается стрессоустойчивость, и его уже не так сильно раздражают разные мелочи“.
Более активное участие отцов в семейной жизни говорит о зрелости и образованности мужчин
Как отмечает Кадак, на рынке труда отчетливо видна более активная роль отцов. „Точно так же на улице становится все больше мужчин с детскими колясками, и уже не только мамы забирают своих малышей в детском саду или отправляются на школьный концерт“, — приводит Кадак примеры из повседневной жизни.
На рабочих местах молодое поколение белых воротничков, которое более серьезно воспринимает роль отца, инициирует соответствующие изменения. „Эти перемены могут быть хорошо заметны и измерены благодаря растущему числу заявлений от мужчин об отпуске по уходу за ребенком и больничным листам, полученными отделами кадров“. В производственном же секторе, по словам эксперта по персоналу, такие изменения пока менее заметны, и причины этого как в большем возрасте рабочих кадров, так и в уровне образования, и национальности работников. „Опыт показывает, что в основном гораздо активнее в семейной жизни участвуют мужчины с более высоким уровнем образования, но также свою роль играют культурные особенности, обусловленные национальностью и унаследованным семейным укладом“, — объясняет Кадак причины разного отношения к этому вопросу.
По ее словам, уверенные в себе и образованные мужчины смелее говорят и показывают свою более мягкую сторону. „В большинстве случаев бывает так, что чем ниже уровень образования, тем ниже готовность иметь дело с более мягкими ценностями. Та же тенденция проявляется и в участии отцов в семейной жизни, и воспитании детей“, — рассказывает Кадак и добавляет, что активное участие в семейной жизни ясно свидетельствует о зрелости и мудрости мужчины.
До равного отношения к родителям в профессиональной жизни еще немалый путь
Изменение исторических стигм в обществе – это далеко не быстрый процесс, и эксперт по персоналу проводит параллель с проблемой скрытого разрыва в заработной плате на эстонском рынке труда. „Толерантность, открытость и гибкость — ключевые слова, которые нужны обоим родителям при выстраивании баланса рабочей и семейной жизни. К сожалению, существует множество примеров неравного обращения, и нередко работодатели спрашивают матерей с маленькими детьми о том, как часто болеют их дети. С другой стороны, мужчинам, как правило, никто не задает вопросы о том, кто будет присматривать за детьми, когда он будет на работе“, — поясняет Кадак.
„Я очень рада видеть, что явно изменилась роль отцов в воспитании детей и что мы движемся в правильном направлении. Многие передовые работодатели видят очевидную ценность в поддержке верного совмещения профессиональной и семейной жизни своих сотрудников, и для этого они создали специальные пакеты поддержки, такие как гибкий рабочий график и дополнительные отпуска“, — говорит Кадак и подчеркивает, что хороший баланс между рабочей и семейной жизнью определенно улучшает трудовую мотивацию и приверженность работников.