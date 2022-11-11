Эксперт по рабочей силе: активные в воспитании детей отцы более успешны и в профессии

По словам Керли Кадак - руководителя отдела аренды рабочей силы предприятия по найму и аренде кадров Finesta - работодатели должны всячески приветствовать более активную роль мужчин в воспитании детей, потому что сбалансированная семейная жизнь поддерживает здоровье работников, и, кроме того, когда мужчина занимается детьми, то растут его компетенции - такие как умение вести переговоров и стрессоустойчивость. „Родительские навыки — это универсальные компетенции, которые пригодятся как в отношениях с клиентами, так и за столом переговоров, но не менее важно то, что у человека, как у родителя, обычно повышается стрессоустойчивость, и его уже не так сильно раздражают разные мелочи“.

Более активное участие отцов в семейной жизни говорит о зрелости и образованности мужчин

Как отмечает Кадак, на рынке труда отчетливо видна более активная роль отцов. „Точно так же на улице становится все больше мужчин с детскими колясками, и уже не только мамы забирают своих малышей в детском саду или отправляются на школьный концерт“, — приводит Кадак примеры из повседневной жизни.

На рабочих местах молодое поколение белых воротничков, которое более серьезно воспринимает роль отца, инициирует соответствующие изменения. „Эти перемены могут быть хорошо заметны и измерены благодаря растущему числу заявлений от мужчин об отпуске по уходу за ребенком и больничным листам, полученными отделами кадров“. В производственном же секторе, по словам эксперта по персоналу, такие изменения пока менее заметны, и причины этого как в большем возрасте рабочих кадров, так и в уровне образования, и национальности работников. „Опыт показывает, что в основном гораздо активнее в семейной жизни участвуют мужчины с более высоким уровнем образования, но также свою роль играют культурные особенности, обусловленные национальностью и унаследованным семейным укладом“, — объясняет Кадак причины разного отношения к этому вопросу.