1000 кандидатов на одно место! Из газеты на склад: сможет ли журналист стать комплектовщиком?(12)
НЕДЕЛЯ РАБОЧЕЙ ТЕНИ. Комплектовщиков постоянно не хватает, и это несмотря на огромный интерес к этой профессии — иной раз заявку на одно вакантное место подает до тысячи человек! Автор статьи, решив попробовать, может ли не имеющий соответствующего опыта офисный работник освоить обязанности складского комплектовщика, отправилась на пробный день в Центр логистики крупнейшего предприятия пищевой промышленности HKScan, пишет издание Maaleht.
На складе Центра логистики фирмы HKScan в Юри царит рабочая атмосфера: туда-сюда снуют погрузчики, со всех сторон доносятся звуки, издаваемые при считывании штрих-кода сканером. Приходится постоянно оглядываться. На складе просторно, но порой кажется, что кто-нибудь проедет по ногам роклой (транспортировщиком поддонов) или штабелером.