11.11.2022, 09:00
Опрос: в Эстонии снизилось число жителей, поддерживающих прием украинских беженцев
ФОТО: | Delfi Meedia
В Эстонии 71% жителей считают, что государство в случае необходимости должно принимать украинских военных беженцев, выяснилось из опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу Государственной канцелярии.
Против принятия Эстонией украинских военных беженцев в октябре были 23 процента респондентов, остальные не сумели выразить мнение на этот счет, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.
Еще в апреле прием военных беженцев поддерживали 81% жителей, а против тогда были 11%.
С конца февраля Эстония приняла свыше 60 000 украинских военных беженцев.