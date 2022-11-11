11.11.2022, 08:17
В столичном районе остались без электричества почти 4000 домохозяйств(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
В столичном районе Нымме в четверг вечером произошли перебои с электричеством, в результате чего более 3700 домохозяйств остались без электричества.
Как сообщает Elektrilevi, в 21.38 в Нымме и Мяннику в Таллинне остались без электричества 3796 клиентов.
Подачу электричества восстановили в течение часа с помощью переподключения.
Позже тем же вечером перебои с электричеством произошли также в Китсекюла и Луйте, где без электричества остались 183 клиента.
Точная причина перебоев пока неизвестна.