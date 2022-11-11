Новости Эстонии
11.11.2022, 08:17

В столичном районе остались без электричества почти 4000 домохозяйств

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Õhtul hiljem tabas elektrikatkestus ka Kitseküla ja Luite asumit.
Õhtul hiljem tabas elektrikatkestus ka Kitseküla ja Luite asumit.
ФОТО: Marko Jakobi | Delfi Meedia

В столичном районе Нымме в четверг вечером произошли перебои с электричеством, в результате чего более 3700 домохозяйств остались без электричества.

Как сообщает Elektrilevi, в 21.38 в Нымме и Мяннику в Таллинне остались без электричества 3796 клиентов.

Подачу электричества восстановили в течение часа с помощью переподключения.

Позже тем же вечером перебои с электричеством произошли также в Китсекюла и Луйте, где без электричества остались 183 клиента.

Точная причина перебоев пока неизвестна.

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