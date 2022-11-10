Житель Эстонии хотел подать заявку на получение компенсации за электроэнергию, но столкнулся с неожиданным препятствием!

Произошло следующее: заявитель пытался заполнить форму Центра инвестиций в окружающую среду, но в итоге оказалось, что для этого необходимо новейшее программное обеспечение Microsoft Excel.

Однако это не бесплатная услуга, и не у каждого пользователя компьютера она может быть установлена.

KIK: принимаются все заявки

По словам Кати Раудсаар из Центра инвестиций в окружающую среду, первоначально бланки заявлений можно было заполнять только с помощью программы Excel последней версии, но как только проблема была обнаружена, внесли изменения, чтобы боанки были доступны для всех пользователей с разными возможностями. „Поскольку у людей на компьютерах так много разных программ, мы адаптируемся по мере того, как происходит подача заявок“, - сказала Раудсаар.

Если у заявителя возникла проблема, стоит обратиться в KIK. „Наши координаторы проекта сами заполняли анкеты за людей, а затем отправляли их на подпись. Человек может убедиться, что все его данные корректны, - описала процесс Раудсаар. - Мы не отклоним ни одну заявку, если форма не открывается на компьютере“, - подтвердила представительница KIK.