ГРАФИК И ТАБЛИЦА | Кая Каллас: согласно предложению, право голоса граждан РФ приостанавливается до конца войны(104)
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что нынешнее правительство темой лишения граждан РФ права голоса на муниципальных выборах заниматься не будет, напоминает Delfi. Видимо, изменение до весны принято не будет, потому что один из коалиционных партнеров - социал-демократы - выступают против него.
„Это - не лишение, это приостановка“, - сказала Каллас о проекте законодательной поправки, принятой от Партии реформ в производство Рийгикогу. Она добавила, что речь идет только о гражданах Российской Федерации, чье избирательное право предлагается приостановить до тех пор, пока Россия воюет против Украины.
Глава правительства предвосхитила вопрос о внутрикоалиционном согласии и сказала: „Если мы не сможем прийти к соглашению с партнерами, то можно попросить мандат для этого на следующих выборах“. Как дал понять на сегодняшней пресс-конференции правительства представлявший социал-демократов министр окружающей среды Мадис Каллас, его партия, в отличие от Партии реформ и Isamaa, данную инициативу не поддерживает. Ранее в том же духе выразился и председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс.
Означает ли это, что поправка не будет принята до весны? „Это не лишение, это приостановка, - повторила Кая Каллас свою мысль, с помощью которой реформисты надеются переубедить социал-демократов. - Я не вела с социал-демократами обсуждений, законопроект поступил от парламентской фракции“.
Кая Каллас захотела поправить журналиста, который утверждал, что голосующие на местных выборах граждане Российской Федерации составляют половину избирателей в Нарве и две трети - в Силламяэ. „Я не уверена, что там так много граждан Российской Федерации. Большинство всё-таки - люди с серыми паспортами“.
Ниже на графике и в таблице приведены данные Государственной службы по организации выборов по муниципальным выборам 2017 года в семи самоуправлениях.
На графике: горизонтальный столбец показывает, каков в сумме был процент граждан РФ и неграждан (“серопаспортники“) среди всех избирателей. Красным отмечена доля среди проголосовавших граждан РФ.
В таблице: первая колонка - сколько человек всего проголосовали; вторая колонка - число проголосовавших граждан РФ; третья колонка - число проголосовавших неграждан; четвертая колонка - процент граждан РФ и неграждан в общем количестве проголосовавших.