ГРАФИК И ТАБЛИЦА | Кая Каллас: согласно предложению, право голоса граждан РФ приостанавливается до конца войны

„Это - не лишение, это приостановка“, - сказала Каллас о проекте законодательной поправки, принятой от Партии реформ в производство Рийгикогу. Она добавила, что речь идет только о гражданах Российской Федерации, чье избирательное право предлагается приостановить до тех пор, пока Россия воюет против Украины.

Глава правительства предвосхитила вопрос о внутрикоалиционном согласии и сказала: „Если мы не сможем прийти к соглашению с партнерами, то можно попросить мандат для этого на следующих выборах“. Как дал понять на сегодняшней пресс-конференции правительства представлявший социал-демократов министр окружающей среды Мадис Каллас, его партия, в отличие от Партии реформ и Isamaa, данную инициативу не поддерживает. Ранее в том же духе выразился и председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс.

Означает ли это, что поправка не будет принята до весны? „Это не лишение, это приостановка, - повторила Кая Каллас свою мысль, с помощью которой реформисты надеются переубедить социал-демократов. - Я не вела с социал-демократами обсуждений, законопроект поступил от парламентской фракции“.

Кая Каллас захотела поправить журналиста, который утверждал, что голосующие на местных выборах граждане Российской Федерации составляют половину избирателей в Нарве и две трети - в Силламяэ. „Я не уверена, что там так много граждан Российской Федерации. Большинство всё-таки - люди с серыми паспортами“.

Ниже на графике и в таблице приведены данные Государственной службы по организации выборов по муниципальным выборам 2017 года в семи самоуправлениях.

На графике: горизонтальный столбец показывает, каков в сумме был процент граждан РФ и неграждан (“серопаспортники“) среди всех избирателей. Красным отмечена доля среди проголосовавших граждан РФ.

В таблице: первая колонка - сколько человек всего проголосовали; вторая колонка - число проголосовавших граждан РФ; третья колонка - число проголосовавших неграждан; четвертая колонка - процент граждан РФ и неграждан в общем количестве проголосовавших.