ВИДЕО | Юри Ратас: я не видел причин выключить микрофон Хельме. Депутат Рийгикогу волен высказываться свободно(2)
Как сказал спикер Рийгикогу Юри Ратас, на вчерашнем инфочасе он не видел причин отключать микрофон Хельме, поскольку депутат парламента волен свободно высказываться, кроме того, случаи выключения микрофона крайне редки, пишет Delfi.
Во вчерашнем сообщении Delfi шла речь о том, что у спикера Рийгикогу нет кнопки, с помощью которой он мог бы отключить микрофон находящегося в зале депутата. Такая возможность имеется у технического персонала, и для отключения микрофона следует передать соответствующую просьбу.
Вчера, когда Мартин Хельме во время инфочаса зачитывал материалы дела, в котором подробно описывались фотографии, из-за которых вокруг Марко Михкельсона разгорелся скандал, Юри Ратас не стал отключать его микрофон. Ратас воздержался и от того, чтобы сделать Хельме устное замечание, хотя на этом настаивала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Ратас, по его словам, исходит из того, что депутат парламента волен высказываться свободно. „Спикер Рийгикогу реагирует в случае, если кто-то использует неподобающие выражения, и вчера мне пришлось несколько раз отреагировать“, - сказал Ратас Delfi. Действительно, после выступления Хельме Ратас, взяв слово, сказал, что произносить такие слова в зале Рийгикогу не подобает. „Я не видел никаких причин отключать чей бы то ни было микрофон, но, разумеется, я отреагировал, когда речь зашла о детях“, - сказал Ратас.
Но почему все же Ратас не остановил Хельме во время его выступления?
По словам спикера, случаи, когда кому-нибудь из депутатов выключают микрофон, крайне редки. „Как правило, это случается тогда, когда член Рийгикогу нахально нарушает регламент“, - сказал Ратас.
Отметим все же, что Ратасу случалось отключать микрофон находящегося в зале депутата. В последний раз это произошло на октябрьском инфочасе, когда микрофон Марта Хельме был отключен по той причине, что он задал вопрос, не относящийся в процедуре.
Ратас, оставив без ответа вопрос, почему он не остановил Хельме, когда тот зачитывал описание фотографий, в свою очередь поинтересовался, почему он должен был это сделать. „Когда человек просит две минуты для того, чтобы задать вопрос, я не могу знать, какой текст он озвучит. Я не обладаю таким даром предвидения, как Delfi“, - сказал Ратас, уточнив, что реакция с его стороны последовала поле того, как Хельме завершил свое выступление.
Посреди выступления Хельме министр социальной защиты Сигне Рийсало обратилась к Ратасу с просьбой остановить его. „Будь добр, останови это! Останови! Пожалуйста!“ - воскликнула Рийсало.
Ратас мог бы отключить микрофон Хельме
Вчера во время инфочаса в парламенте председатель Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме зачитал отрывок из материалов суда, в котором подробно описывались фотографии, из-за которых вокруг Марко Михкельсона разгорелся скандал. Спикер Рийгикогу Юри Ратас не отключил микрофон Хельме.
Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу позволял спикеру парламента Юри Ратасу отключить микрофон Мартина Хельме, но он не использовал эту возможность.
После выступления Хельме премьер-министр Кая Каллас сказала, что Ратас не управляет залом, и мог бы отключить микрофон.
Ратас написал в социальной сети, что у спикера парламента нет кнопки, отключающей микрофон. „Если премьер-министр считает, что у председателя Рийгикогу есть кнопка, которой можно выключить микрофон члена Рийгикогу, то могу сказать, что такой кнопки нет в наличии, - написал Ратас в своем посте. - Но, конечно, у председателя парламента есть возможность отреагировать на выступление члена Рийгикогу, что я и сделал, неоднократно обращая на это внимание. Кае Каллас не стоит выступать с ложными утверждениями“.
Ратас в соответствии с регламентом и порядком работы Рийгикогу все же мог отключить микрофон. Действительно, выключающей микрофон кнопки у него нет, но спикер Рийгикогу может передать такую просьбу техническому персоналу.
В известных случаях статья 72-я Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу позволяет председательствующему на заседании отключить микрофон докладчику, выступающему или лицу, задающему вопрос.
Как сообщила пресс-служба Рийгикогу, отключение микрофона — это крайняя мера, прежде для наведения порядка в зале председательствующий на заседании должен сделать замечание.