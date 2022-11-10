ВИДЕО | Юри Ратас: я не видел причин выключить микрофон Хельме. Депутат Рийгикогу волен высказываться свободно

Во вчерашнем сообщении Delfi шла речь о том, что у спикера Рийгикогу нет кнопки, с помощью которой он мог бы отключить микрофон находящегося в зале депутата. Такая возможность имеется у технического персонала, и для отключения микрофона следует передать соответствующую просьбу.

Вчера, когда Мартин Хельме во время инфочаса зачитывал материалы дела, в котором подробно описывались фотографии, из-за которых вокруг Марко Михкельсона разгорелся скандал, Юри Ратас не стал отключать его микрофон. Ратас воздержался и от того, чтобы сделать Хельме устное замечание, хотя на этом настаивала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Ратас, по его словам, исходит из того, что депутат парламента волен высказываться свободно. „Спикер Рийгикогу реагирует в случае, если кто-то использует неподобающие выражения, и вчера мне пришлось несколько раз отреагировать“, - сказал Ратас Delfi. Действительно, после выступления Хельме Ратас, взяв слово, сказал, что произносить такие слова в зале Рийгикогу не подобает. „Я не видел никаких причин отключать чей бы то ни было микрофон, но, разумеется, я отреагировал, когда речь зашла о детях“, - сказал Ратас.

Но почему все же Ратас не остановил Хельме во время его выступления?

По словам спикера, случаи, когда кому-нибудь из депутатов выключают микрофон, крайне редки. „Как правило, это случается тогда, когда член Рийгикогу нахально нарушает регламент“, - сказал Ратас.

Отметим все же, что Ратасу случалось отключать микрофон находящегося в зале депутата. В последний раз это произошло на октябрьском инфочасе, когда микрофон Марта Хельме был отключен по той причине, что он задал вопрос, не относящийся в процедуре.