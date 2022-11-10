Срок истекает! Половина вкладчиков обанкротившегося кредитно-сберегательного общества не подали заявлений с требованиями

Банкротный управляющий Мартин Крупп сообщил, что на сегодняшний день лишь около половины кредиторов подали иски. „Исковые заявления примерно 400 кредиторов на общую сумму около 5,4 млн евро до сих пор отсутствуют. Однако крайне важно подавать претензии вовремя, поэтому я призываю вас обязательно сделать это в оставшееся короткое время“, — говорит Крупп.

Учитывая тот факт, что большую часть вкладчиков составляют пожилые люди, ранее не имевшие отношения к процедуре банкротства, банкротному управляющему приходится проводить много разъяснительной работы, и людям часто требуется помощь при подаче заявления.

Вкладчику не обязательно знать, как самому составить заявление. На данный момент можно получить бесплатную юридическую помощь при поддержке государства через партнера Министерства юстиции - юридическую фирму HUGO.legal. „На сегодняшний день к нам уже обратились многие вкладчики Eesti Arengu HLÜ, и мы помогли им правильно подготовить и подать документы“, — сказал Эрки Писуке, руководитель HUGO.legal.

Если среднемесячный доход лица за предыдущий квартал находится в пределах 1200 евро, то первые два часа юридической помощи предоставляются нуждающемуся лицу за счет государственной поддержки бесплатно, нужно заплатить только 5 евро за заключение договора о правовой помощи. Поэтому большинство пенсионеров имеют право на эту услугу, и, как правило, заявление о требовании можно оформить в рамках бесплатных часов.

Писуке также указывает, что заявления обязательно должны быть поданы до установленного срока. „Это минимум, что можно сделать на данный момент. Если в ходе процедуры банкротства есть возможность что-то получить обратно, то те вкладчики, которые не подадут заявление к установленному сроку, в любом случае потеряют все. В срок поданные заявления дают хоть какую-то надежду“, — подбадривает вкладчиков Писуке.

Внимание! Для вкладчиков Eesti Arengu HLÜ завтра (11.11.2022) HUGO.legal организует в Таллинне по адресу Keemia 4 специальный консультационный день с 09:00 до 17:00.

Прием людей, нуждающихся в помощи с подачей заявления или получении юридической помощи в связи с процедурой банкротства, будет вестись как по предварительной регистрации, так и в порядке живой очереди. Время можно забронировать по телефону 6 880 400 или на сайте www.hugo.legal.