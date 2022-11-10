Налоговики и инспекторы по окружающей среде проверили десятки грузовых автомобилей. Каковы результаты?

Межгосударственная перевозка отходов разрешена законом, но для этого необходимо разрешение, а также нужно соблюдать все установленные лицензией условия. Например, в 2020 году несколько партий отправленных из Эстонии в Финляндию отходов были направлены обратно из-за того, что перевозимые отходы не соответствовали данным, указанным в накладных.

По словам генерального директора Департамента окружающей среды Райнера Вакра подобные проверки, в ходе которых проверяют соблюдение требований к обращению с отходами, чиновники департамента проводят ежемесячно. „Приятно отметить, что в этот раз не было выявлено нарушений при межгосударственной перевозке отходов. Я хотел бы поблагодарить наших хороших партнеров по сотрудничеству из Налогово-таможенного департамента, с помощью которых проходят такие важные проверки“.

Райнер Вакра добавил, что незаконная транспортировка отходов опасна, поскольку тогда не соблюдаются особые требования, предъявляемые к обращению с направленными на переработку отходами. Такая деятельность угрожает как здоровью человека, так и природе.

„Например, в прошлом предпринимались попытки ввести в страну отходы сортировки, выдавая их за строительные отходы. В отходах сортировки доля содержания пригодного для вторичной переработки материала намного ниже, чем в непереработанных ранее отходах. В случае отходов неизвестного происхождения невозможно гарантировать, что они безопасны для окружающей среды. Например, отходы, содержащие нефтепродукты, при неправильном обращении могут вызвать загрязнение окружающей среды с серьезными последствиями“, — сказал генеральный директор.