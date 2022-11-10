Михаил Кылварт: политические партии соревнуются в том, чтобы предложить различные формы избавления от русского языка(42)
Таллинн уже не раз отмечал, что правящая коалиция спешит с переводом образования на эстонский язык. На какие сложности указывают столичные власти? На эти и другие темы рассуждал мэр столицы Михаил Кылварт в эфире Радио 4.
Партия EKRE предложила законопроект, который предлагает отменить русский язык в коммуникации общественного и частного сектора. Нечто подобное обсуждали пару месяцев назад в соседней Латвии, тоже хотели запретить использование русского языка на рабочих и в общественных местах. Но даже в Латвии, которая в этом отношении гораздо более радикальная страна, этот законопроект не прошел. Как вы считаете, законопроект - это часть предвыборной компании EKRE или же нет дыма без огня и может так получиться, что национал-консерваторы найдут сторонников этой идеи в рядах других партий?
Есть и в обществе сторонники, в том числе, в частных компаниях. Elron, например, отказался от объявлений на русском языке на вокзале. Уже и без закона эти тенденции вполне прослеживаются. Поэтому я бы не был так скептичен по отношению к потенциалу наших политических партий. Тем более, мы видим, как все политические партии, за исключением Центристской партии, соревнуются между собой в том, чтобы максимально разносторонне предложить различные формы избавления от русского языка. От участия русских людей в общественной жизни, от русской культуры. Это же все происходит подряд, параллельно и по инициативе всех партий, будь то социал-демократы, Isamaa, реформисты в правительстве или EKRE в оппозиции.
(...)
Если ты выступаешь в защиту русских школ, в защиту русского языка, то ты очень быстро переходишь в ранг врага. Это было раньше, тем более это обострилось сейчас, после начала войны на Украине. И этот общий фон нагнетания обстановки, нагнетания эмоций сейчас используется для того, чтобы данными инициативами максимально привлечь внимание и нарастить политический потенциал перед выборами.
Вопрос пользователя Facebook: Почему Михаил Кылварт критикует переход на эстонский язык обучения, когда Центристская партия и Реформистская партия в 2021 году заключили коалиционный договор о переходе школ на эстонский язык обучения?
На самом деле, мы не раз комментировали этот вопрос. Этот вопрос не соответствует действительности. В коалиционном договоре было четко прописано, что коалиционные партнеры прилагают усилия для того, чтобы повысить качество изучения эстонского языка и увеличить объемы вложенных средств в доступность изученя эстонского языка.
И это была одна из причин разрыва коалиционных отношений, по этому вопросу в итоге единого мнения не сформировалось. И еще будучи в коалиции, Центристская партия голосовала против перехода детских садов на эстонский язык обучения.
Что сейчас в столице происходит, как сейчас столичные школы готовятся к планируемой реформе?
От многих школьных директоров уже можно было услышать, что, конечно, в такие короткие сроки это сделать невозможно. Но если нас обязывают, мы будем вынуждены как-то пытаться этот закон соблюдать.
Город Таллинн со своей стороны руку на пульсе держит? Чем вы можете помочь и как идет процесс подготовки?
А что остается говорить учителям? Они - люди подневольные и должны подводить свою деятельность под действующее законодательство. Другое дело, как это повлияет на качество образования? Что будет реально происходить в школах?
Но это, судя по всему, мало кого волнует. Во всяком случае, на государственно-политическом уровне. То, что учителя говорят в деловых и приватных беседах, это совсем другой уровень эмоций и совсем другой уровень оценок.
Озвучить можете?
В тех словах, которые можно произносить в эфир, безусловно могу озвучить. Это очень простые выводы: учителей не будет, их просто неоткуда взять. И, скорее всего, министерство образования не научило рожать директоров за несколько лет сразу с необходимым уровнем подготовки. Это значит, что будет необходимость брать людей без соответствующей квалификации. И, кстати, закон будет позволять это делать. Но вот чего закон не будет позволять, так это продлевать договоры с учителями, у которых есть квалификация и которые не будут соответствовать категории С1. Выводы здесь несложные - просто будет катастрофа на протяжении нескольких лет и не только в русских школах, но и в эстонских школах. Мы, на самом деле, можем абсолютно не обсуждать идеологическую составляющую - правильно это, неправильно; должны ли все школы быть с эстонским языком обучения или нет? Этого уровня обсуждения сейчас нет. Сейчас обсуждение идет на уровне „Что нас в реальной жизни-то будет ждать?“ Когда уже через полтора года все детские сады должны быть с учителями, которые соответствуют категории С1. А их уже сейчас там не хватает. Не хватает, в том числе, в эстонских детских садах. И что будет в школах, когда год за годом будет увеличиваться объем учителей, которых нужно дополнительно где-то найти?
У нас, как показывает практика, ни одна реформа не оказывается вечной, выбитой в камне, что называется. Вот выборы пройдут, сменится правительство, предположим, центристы придут к власти, вы будете бороться против этой реформы?
Вы знаете, можно много говорить о политической составляющей: в чьих интересах, кто за, кто против. Я, как руководитель местного самоуправления, смотрю на это прежде всего с практической точки зрения. С точки зрения того, как реализовывать государственные решения на местах и как это реально будет влиять на детей. И у меня, действительно, волосы встают дыбом, сколько у меня этих волос осталось. От обсуждения всей этой темы. Потому что реальная жизнь в школах, по-моему, министерству образования и нынешнему политическому руководству абсолютно непонятна и недоступна. Ставят перед собой задачи, которые нереализуемы. Я напомню последовательность этих задач, которые перед собой ставят общество и государство: сначала мы не сумели для русских школ создать необходимую методическую базу, ресурс учителей, денежный ресурс для того, чтобы нормально изучать эстонский язык. Давайте это признаем. У нас за 30 лет не увеличилось количество учителей эстонского языка, а практически на 70% уменьшилось. То есть мы не научились учить эстонскому языку ни взрослых, ни детей в школах. Затем у нас была показательная реформа „60/40“, которая тоже, на самом деле, не обеспечена преподавательским ресурсом. Мы во второй раз провалились. И теперь мы идем на еще большую реформу, когда говорим о том, что теперь мы полностью перейдем на эстонский язык обучения. Это все в условиях, когда за 30 лет не было налажено системы подготовки учителей ни в какие школы - ни в русские, ни в эстонские.
(...)
Почему русский язык и культура в нашем обществе - это проблема, а не ресурс, который эстонское общество могло бы использовать точно так же, как во многих странах используют ресурс различных языков и культур? В нынешней ситуации, я уверен, многие русские люди чувствуют, что им постоянно дают понять, что они - проблема, враги, с ними надо что-то делать, их надо наказывать.
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