Михаил Кылварт: политические партии соревнуются в том, чтобы предложить различные формы избавления от русского языка

Вы знаете, можно много говорить о политической составляющей: в чьих интересах, кто за, кто против. Я, как руководитель местного самоуправления, смотрю на это прежде всего с практической точки зрения. С точки зрения того, как реализовывать государственные решения на местах и как это реально будет влиять на детей. И у меня, действительно, волосы встают дыбом, сколько у меня этих волос осталось. От обсуждения всей этой темы. Потому что реальная жизнь в школах, по-моему, министерству образования и нынешнему политическому руководству абсолютно непонятна и недоступна. Ставят перед собой задачи, которые нереализуемы. Я напомню последовательность этих задач, которые перед собой ставят общество и государство: сначала мы не сумели для русских школ создать необходимую методическую базу, ресурс учителей, денежный ресурс для того, чтобы нормально изучать эстонский язык. Давайте это признаем. У нас за 30 лет не увеличилось количество учителей эстонского языка, а практически на 70% уменьшилось. То есть мы не научились учить эстонскому языку ни взрослых, ни детей в школах. Затем у нас была показательная реформа „60/40“, которая тоже, на самом деле, не обеспечена преподавательским ресурсом. Мы во второй раз провалились. И теперь мы идем на еще большую реформу, когда говорим о том, что теперь мы полностью перейдем на эстонский язык обучения. Это все в условиях, когда за 30 лет не было налажено системы подготовки учителей ни в какие школы - ни в русские, ни в эстонские.



(...)



Почему русский язык и культура в нашем обществе - это проблема, а не ресурс, который эстонское общество могло бы использовать точно так же, как во многих странах используют ресурс различных языков и культур? В нынешней ситуации, я уверен, многие русские люди чувствуют, что им постоянно дают понять, что они - проблема, враги, с ними надо что-то делать, их надо наказывать.



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