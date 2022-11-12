Таксист Мартин Репинский неплохо зарабатывает в дополнение к депутатскому жалованию. В Рийгикогу его встретишь нечасто

В конце прошлого года вокруг члена Рийгикогу Мартина Репинского разгорелся большой скандал, когда выяснилось, что в то время, как в парламенте проходят заседания, он предпочитает выступать в роли таксиста Bolt, зарабатывая надбавку к депутатской зарплате. По оценке самого Репинского, это не противоречит его трудовым обязанностям, и даже наоборот.

Как мы уже писали ранее, Рийгикогу возместил Репинскому расходы на топливо в размере 8 615 евро и расходы на съем квартиры в Таллинне в размере 10 000 евро, хотя живет политик в Виймси. Сам он аргументировал необходимость в съемном жилье тем, что пользуется им, когда слишком устал, чтобы ехать домой в Виймси.