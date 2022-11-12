12.11.2022, 11:30
Таксист Мартин Репинский неплохо зарабатывает в дополнение к депутатскому жалованию. В Рийгикогу его встретишь нечасто(29)
ФОТО: | Delfi Meedia
Таксист, политик и предприниматель Мартин Репинский благодаря извозу в 2021 году увеличил свои доходы. В качестве таксиста он был настолько загружен, что особо не принимал участие в заседаниях Рийгикогу, пишет Ärileht.
В конце прошлого года вокруг члена Рийгикогу Мартина Репинского разгорелся большой скандал, когда выяснилось, что в то время, как в парламенте проходят заседания, он предпочитает выступать в роли таксиста Bolt, зарабатывая надбавку к депутатской зарплате. По оценке самого Репинского, это не противоречит его трудовым обязанностям, и даже наоборот.