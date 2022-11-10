„Когда уже Европа отреагирует так, что это повлияет на Путина окончательно?“ Эстонские политики обсуждали эффективность европейских санкций

Ведущий программы отметил, что по его мнению санкционная кампания Европы оказывает на Россию незначительное давление. „Когда уже Европа отреагирует так, что это повлияет на Путина окончательно?“ – с таким вопросом он обратился к депутату Европарламента Яне Тоом. И хотя она не является членом соответствующего комитета, своим видением ситуации она все же поделилась: „У западных стран тоже есть имущество в России. Так что безусловно находятся чиновники, лоббирующие смягчение санкционного давления. Когда я читаю эстонские СМИ, то у меня складывается впечатление, что мы в Европе едины. Однако в ходе подготовки к сегодняшнему эфиру я узнала, что в Бельгии торговля с Россией выросла на 81% из-за алмазов, которые находятся вне санкционных списков. Или, например, Нидерланды нарастили торговлю с Россией жидким газом на 75%. Во всем Евросоюзе импорт жидкого газа из России вырос больше чем на 20% в сравнении с прошлым годом“, - отмечает Яна Тоом.

Весной Бельгия обещала не блокировать санкции в отношении алмазов, и хоть этот вопрос регулярно поднимался на обсуждениях, алмазы действительно до сих пор отсутствуют в списке эмбарго. Это связано с огромной ролью Бельгии в алмазной промышленности. Их портовый город Антверпен на протяжении многих лет был мировым лидером в обработки алмазов.

По данным американского управления по контролю за иностранными активами алмазы входят в десятку крупнейших статей неэнергетического экспорта России. Стоимость экспорта в 2021 году составила более 4,5 млрд долларов. В прошлом году Россия экспортировала больше всего алмазов как раз в Бельгию. На втором месте ОАЭ.

Что касается Нидерландов, то еще в мае этого года нидерландская газовая компания „GasTerra“ приняла решение не выполнять требования „Газпрома“ по оплате газа в рублях. Таким образом 31 мая „Газпром“ объявил о прекращении поставок в Нидерланды.