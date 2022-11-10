„Когда уже Европа отреагирует так, что это повлияет на Путина окончательно?“ Эстонские политики обсуждали эффективность европейских санкций(12)
Вчера в программе „Esimene Stuudio“ эстонские политики собрались, чтобы обсудить недавнее заявление минобороны РФ об отступлении из Херсона. Среди прочего также подискутировали на тему эффективности европейских санкций. Депутат Европарламента Яна Тоом считает, что в этом вопросе Европа не приходит к единому соглашению.
Ведущий программы отметил, что по его мнению санкционная кампания Европы оказывает на Россию незначительное давление. „Когда уже Европа отреагирует так, что это повлияет на Путина окончательно?“ – с таким вопросом он обратился к депутату Европарламента Яне Тоом. И хотя она не является членом соответствующего комитета, своим видением ситуации она все же поделилась: „У западных стран тоже есть имущество в России. Так что безусловно находятся чиновники, лоббирующие смягчение санкционного давления. Когда я читаю эстонские СМИ, то у меня складывается впечатление, что мы в Европе едины. Однако в ходе подготовки к сегодняшнему эфиру я узнала, что в Бельгии торговля с Россией выросла на 81% из-за алмазов, которые находятся вне санкционных списков. Или, например, Нидерланды нарастили торговлю с Россией жидким газом на 75%. Во всем Евросоюзе импорт жидкого газа из России вырос больше чем на 20% в сравнении с прошлым годом“, - отмечает Яна Тоом.
Весной Бельгия обещала не блокировать санкции в отношении алмазов, и хоть этот вопрос регулярно поднимался на обсуждениях, алмазы действительно до сих пор отсутствуют в списке эмбарго. Это связано с огромной ролью Бельгии в алмазной промышленности. Их портовый город Антверпен на протяжении многих лет был мировым лидером в обработки алмазов.
По данным американского управления по контролю за иностранными активами алмазы входят в десятку крупнейших статей неэнергетического экспорта России. Стоимость экспорта в 2021 году составила более 4,5 млрд долларов. В прошлом году Россия экспортировала больше всего алмазов как раз в Бельгию. На втором месте ОАЭ.
Что касается Нидерландов, то еще в мае этого года нидерландская газовая компания „GasTerra“ приняла решение не выполнять требования „Газпрома“ по оплате газа в рублях. Таким образом 31 мая „Газпром“ объявил о прекращении поставок в Нидерланды.
Также Яна Тоом отметила, что если страны Балтии призовут ввести санкции на ядерную энергию из России, то вряд ли из этого что-то выйдет. „Потому что большая часть наших атомных электростанций в восточной Европе зависят от российских технологий и российского урана. Таким образом подобные разговоры просто не имеют большого веса“, - считает Яна Томм.
Бывший премьер-министр Андрус Ансип однако отметил, что в одном Европейский союз точно солидарен: „В Европе царит общее понимание, что Россия – террористическое государство, которое зарекомендовало себя таковым после бомбежек электростанций и городской инфраструктуры“, - заявил Андрус Ансип.
По его словам, санкции все же действуют. Особенно в отношении вооружения: „Утверждается, что у России осталось только 120 „Искандеров“. Их производство зависит от иностранных комплектующих. Сейчас Россия испытывает острую нехватку в чипах, которые нужны для изготовления высокоточного оружия. Статистика говорит, что через Армению и Казахстан покупается в три раза больше холодильников, стиральных машин, игровых консолей и даже молокоотсосов. Именно оттуда они берут чипы для оружия“.