ВИДЕО | „Эстонское общество больше связано с лютеранской церковью“: Вице-канцлер МВД о православии в Эстонии и патриархе Кирилле
Вице-канцлер МВД Райво Кюйт рассказал в беседе с Анной Сапроненко-Мёльдер, почему митрополиту Евгению пришлось публично не согласиться с позицией патриарха Кирилла. Смотрите передачу RusDelfi „Анна слушает“!
Почему вы потребовали от митрополита Евгения русской православной церкви, чтобы он выступил против речи патриарха Московского Кирилла, а не просто объяснил свою позицию?
Поясню: мы не требовали, чтобы митрополит Эстонии выступил против точки зрения митрополита Кирилла, которую он высказал насчет агрессии Российской Федерации на Украине. Мы попросили, чтобы он открыто и публично высказал свое мнение.
Но я читала письмо митрополиту, там было написано, чтобы он именно не согласился с речью митрополита.
Надо было понять, он согласен, или не согласен. Не знаю, какой там был перевод, но для нас это очень важный вопрос, поскольку Эстонская православная церковь Московского патриархата в прямом смысле подчиняется этой церкви. Отсюда вопрос - когда глава этой церкви высказал мнение, которое здесь считается разжиганием войны, какое мнение имеет глава нашей церкви? Какое мнение у него? Надо было быстро и четко реагировать. Время такое - война идет, люди очень быстро выбирают сторону - кто прав, а кто нет.
Но все равно, получается, вы вынуждаете людей встать против кого-то. Вот митрополит Евгений, получается, был вынужден встать против своего начальства. Он не может просто сказать „я против войны“, он должен сказать „я не поддерживаю Московский патриархат“.
Да-да. Смотря, как на это смотреть - как на противопоставление патриарху, или как на позицию „я здесь не разделю эту точку зрения относительно войны“.
Но вы же не потребовали такое объяснение у представителей других церквей.
Другие - самостоятельные и не подчиняются Московскому патриархату. Активное выяснение позиции митрополита было нужно только потому, что он подчиняется патриарху Кириллу. Если бы другие тоже подчинялись кому-то, кто высказался бы таким образом, как патриарх Кирилл, мы бы потребовали и от других пояснить свою позицию. Как православная, так и другие церкви здесь в Эстонии должны соблюдать эстонские ценности и право.
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