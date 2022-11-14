Новости Эстонии
14.11.2022, 09:20

Волости и города Эстонии почти исчерпали свои возможности по приему военных беженцев

 (43)

Для детей беженцев не хватает мест в детсадах и школах, про свободные квартиры для украинцев и говорить не приходится, пишет газета Eesti Päevaleht.

В детских садах нет мест, не хватает ни квартир для беженцев, ни владеющих русским языком работников, цены на рынке арендного жилья высокие. Об этом и других проблемах, вставших на повестку дня после прибытия беженцев из Украины, говорят сегодня очень многие самоуправления Эстонии. Самоуправления — подчеркнем это — ни в чем не винят ни украинцев, ни Украину, власти на местах хотели бы иметь большую поддержку со стороны государства.

Для того чтобы знать, какие проблемы, связанные с приемом беженцев, являются наиболее насущными и неотложными, в конце октября Союз волостей и городов Эстонии организовал опрос, в котором приняли все местные самоуправления.

Оставить комментарий Читать комментарии (43)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии