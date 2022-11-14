Волости и города Эстонии почти исчерпали свои возможности по приему военных беженцев

В детских садах нет мест, не хватает ни квартир для беженцев, ни владеющих русским языком работников, цены на рынке арендного жилья высокие. Об этом и других проблемах, вставших на повестку дня после прибытия беженцев из Украины, говорят сегодня очень многие самоуправления Эстонии. Самоуправления — подчеркнем это — ни в чем не винят ни украинцев, ни Украину, власти на местах хотели бы иметь большую поддержку со стороны государства.